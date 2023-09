"Riforma del 118 presentata prima al Parco Nord"

"La riforma dell’emergenza-urgenza a Bologna viene presentata alla Festa dell’Unità prima che in Città metropolitana". L’attacco arriva da Mattia Polazzi, capogruppo della Lega in Consiglio metropolitano, ed è furente: "È sconcertante – prosegue infatti il leghista – che l’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini e la vicepresidente della Conferenza socio-sanitaria metropolitana Erika Ferranti tengano una presentazione della riorganizzazione della rete dell’emergenza-urgenza e del 118 sul territorio metropolitano al Parco Nord della Festa dell’Unità, anziché in Consiglio metropolitano. Una scelta che non possiamo che ritenere priva di rispetto istituzionale".

Polazzi ricorda di avere chiesto la convocazione di un’udienza conoscitiva lo scorso 27 luglio proprio per approfondire la riforma regionale e le sue ricadute su Bologna. "Sto ancora attendendo la calendarizzazione – lamenta – tuttavia sembra che il Pd preferisca discutere di questioni cruciali come questa durante le feste di partito piuttosto che nelle sedi istituzionali". Secondo Polazzi, "la salute dei cittadini e la gestione dell’emergenza-urgenza sono questioni di primaria importanza, pertanto è fondamentale che vengano affrontate in un contesto istituzionale appropriato e con la dovuta serietà. La scelta di presentare questa riforma durante una festa politica solleva legittime preoccupazioni sullo spirito e la trasparenza con cui viene condotta questa iniziativa", conclude.