Riforma della giustizia e Ddl Sicurezza. Incontro con il magistrato Schiaretti

Venerdì prossimo, 11 aprile, il gruppo di minoranza Progresso Ozzano ha organizzato, a partire dalle 20.30, un incontro, in sala Raparelli, sulla riforma della giustizia e DDL Sicurezza. Nella sala Raparelli (via degli Orti 16/a) sarà presente Corrado Schiaretti, magistrato e coordinatore dell’ufficio gip del Tribunale di Ravenna. Per informazioni si può scrivere a progresso.ozzano@gmail.com. Al centro del dibattito ci saranno i principi costituzionali della separazione dei poteri e quello della libertà di manifestazione del pensiero, che nelle ultime novità legislative sono stati messi in discussione o, comunque, vedono nuove strade di applicazione.