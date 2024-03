Rifugiati e imprenditoria. Il progetto di inclusione

Il progetto nazionale dell’Arci, R.I.S.O - Rifugiati, imprenditoria, solidarietà approda anche a Bologna. In collaborazione con Ascom Confcommercio, Banca Etica e Legacoop il progetto ha l’obiettivo, per 24 mesi, di supportare e avviare attività d’impresa, dove i titolari e ideatori sono rifugiati e richiedenti asilo, attraverso una formazione dettagliata in ambito economico-imprenditoriale. "Cerchiamo di creare opportunità d’impresa per fare accoglienza e fornire strumenti di emancipazione a tutti coloro che si trovano ad affrontare la vita, nel suo senso più ampio, nella nostra città" dichiara la presidente Arci di Bologna, Rossella Vigneri. Il percorso è diviso in step e prevede il potenziamento della lingua italiana in ambito economico-giuridico, un pacchetto informativo e di accompagnamento per l’avvio, l’elaborazione del business plan e del progetto d’impresa. E poi Sergio Giovagnoli, Coordinatore nazionale Arci progetto R.I.S.O: "Nel corso di R.I.S.O. verranno selezionate una o più proposte a cui verrà destinato un contributo economico di 80.000 euro per l’avvio di impresa". E ancora Luca Rizzo Nervo, assessore comunale al welfare: "Un progetto che a Bologna troverà un importante riscontro". Conclude poi Giancarlo Tonelli, Direttore generale Ascom: "Riteniamo che il lavoro sia fondamentale per un’inclusione a 360 gradi". Per completare il tutto in via Pietralata 58 e negli uffici Arci di Porta Pratello un hep desk fungerà da raccordo con gli esperti e tutti i professionisti coinvolti.

Alberto Biondi