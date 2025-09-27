’Rigenera’ tutti i tuoi abiti . Lo sport in chiave benefica: "I vestiti usati cambiano mani. Ma non i sogni delle persone"

Una stanza bianca, vuota all’apparenza. Dentro l’armadio, invece, i sacchi di vestiti sportivi usati quasi strabordano dalle ante. Ci sono anche racchette da tennis, una maglia del Bologna, delle reti da pallavolo e attrezzi. La sala è attorniata da sport in chiave benefica perché "Il gioco unisce, anche nel riuso". Questo il mantra di Rigenera Sport del presidente Renato Sebastianelli e del vice Enrico Paci. È una delle storie di Segnali d’Italia, il progetto di IGPDecaux che raccoglie e sostiene progetti con un impatto positivo e concreto sulla comunità, grazie a un bando iniziato nel mese di luglio e che si concluderà a fine ottobre.

Rigenera Sport, un’idea che nasce dall’esigenza di unire sport e cultura sostenibile. "Crediamo che lo sport sia un diritto accessibile a tutti, e che ogni oggetto inutilizzato abbia il potenziale per ’rigenerare’ le opportunità di chi ha bisogno".

Com’è nata la vostra attività? "Dalla passione comune per lo sport e dalla volontà di dare un contributo concreto, tangibile all’ambiente e agli aspetti sociali. La consapevolezza da un lato di grandi disponibilità di materiale sportivo usato non più utilizzato e dall’altro l’impossibilità per tante persone meno fortunate di noi di fare sport perché magari non si possono permettere il materiale, ci ha fatto riflettere e fornito lo spunto giusto per partire con il nostro viaggio. E allora abbiamo creato la nostra rete di raccolta, rigenerazione e redistribuzione solidale".

Qual è il modus operandi? "Raccogliamo attrezzature e materiale sportivo usato non più utilizzato (in discrete o buone condizioni) in scuole, associazioni sportive, circoli tennis e aziende. La raccolta avviene attraverso due metodologie. Tradizionalmente posizioniamo i nostri contenitori brandizzati di colore bianco (con il logo Rigenera Sport) presso i partner. In altri casi organizziamo raccolte in cui lo stesso partner ci segnala la disponibilità di un determinato materiale. Inoltre diamo supporto a numerose realtà sociali sul territorio alle quali consegniamo il materiale sportivo usato da noi raccolto".

Un’idea semplice a cui nessuno aveva mai pensato prima. "Spesso le idee più semplici sono quelle che si tende a sottovalutare. Probabilmente mancava una connessione tra mondi diversi: da un lato chi ha materiale sportivo inutilizzato, dall’altro chi ne ha bisogno. Noi abbiamo messo in relazione queste realtà, e costruito una rete concreta e funzionale. Forse prima mancava anche la consapevolezza sull’impatto ambientale del consumo sportivo".

Quali sport coprite? "Tendenzialmente copriamo un po’ tutti gli sport. Tuttavia, per questioni pratiche legate al reperimento del materiale e alla possibilità di redistribuirlo, diamo priorità agli sport di maggiore diffusione: calcio, basket, tennis, pallavolo, rugby e running".

Anche diversi sportivi hanno abbracciato il vostro progetto, giusto? "Sì. In particolare il cestista Carlton Myers e la tennista Lucia Bronzetti (fresca di vittoria alla Billie Jean King Cup con la nazionale di tennis, ndr), che hanno apprezzato il nostro progetto e donato del materiale. Così i vestiti indossati da un campione possono rivivere in soggetti meno fortunati, che si troverebbero a vestire un qualcosa di usato da un loro beniamino".

C’è una consegna a cui siete particolarmente legati? "Ogni consegna ha una storia a sé. Sicuramente ci sono rimasti impressi gli sguardi sognanti di alcune bambine all’interno di una Casa Rifugio nel bolognese quando abbiamo donato loro una bicicletta, alcuni palloni e delle racchette da tennis".

Qual è il futuro del riuso? "In un mondo in cui le risorse sono limitate, dare una seconda vita agli oggetti significa ridurre gli sprechi, limitare la produzione di rifiuti, contenere i costi e offrire opportunità concrete di accesso allo sport. Nel nostro caso è sia una buona pratica, ma anche un potentissimo strumento di inclusione sociale".

Un vostro desiderio? "Ci piacerebbe che il riuso e la donazione di attrezzature sportive diventassero una pratica diffusa e naturale, contribuendo a una cultura dello sport più inclusiva e sostenibile".