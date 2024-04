Rigenerazione urbana e culturale. Sette milioni di euro per tre progetti

Avviati a Medicina i progetti finanziati con 7 milioni di euro arrivati dai fondi europei che sono stati assegnati tramite gare d’appalto. Tre i lavori più importanti, in corso d’opera, che dovranno essere conclusi entro marzo 2026: il recupero delle ’Officine di via Fava’ destinate a spazi per la cultura e l’archivio comunale finanziati per circa 5,3 milioni di euro, la realizzazione del ’Parco dello Sport’ di via Cesare Battisti per circa 580mila euro e gli appartamenti protetti per il "Dopo di noi" per 400mila euro.

Anche il Nuovo Circondario Imolese ha ottenuto risorse Pnrr destinate ai 10 Comuni che ne fanno parte. Parliamo di oltre 2 milioni di euro destinati al welfare per il sostegno alle famiglie, al contrasto alla povertà, alla disabilità e per potenziare i servizi sociali domiciliari. Tre milioni di euro le risorse ottenute per lo sviluppo digitale, la digitalizzazione dell’ambito tecnico e dei servizi a vantaggio dei cittadini.

"Il Pnrr è una grande occasione per il nostro paese. Le sfide sono sempre tante e noi siamo stati pronti ad accettarle"- ha dichiarato il sindaco Matteo Montanari. Per la rigenerazione a fini culturali delle Officine di via Fava è prevista la riqualificazione funzionale e strutturale dei quattro capannoni . L’obiettivo è realizzare le Officine della cultura che accoglieranno l’archivio storico comunale, il museo-pinacoteca e una sala polivalente che accoglierà circa 195 persone per le attività ricreative e culturali. Per la realizzazione del nuovo Parco dello Sport -aggiunge - l’obiettivo è quello di dare vita a un luogo in cui praticare attività fisica all’aperto, accessibile e inclusivo, punto di riferimento per l’educazione al movimento e alla salute, integrato con il centro abitato e con le scuole.

L’intervento coinvolge un’area verde di 70mila metri quadri con il collegamento degli impianti sportivi esistenti, con parcheggi e ingressi, attraverso un sistema di percorsi ad anello con un’ottima integrazione del verde urbano e delle attrezzature dedicate al multisport.

Infine, i nuovi appartamenti per il "Dopo di noi" dedicati alla vita indipendente delle persone con disabilità sono, invece, previsti nel progetto e riguardano il recupero a fini abitativi del piano sottotetto dell’immobile degli alloggi protetti in via Saffi 1/A, attraverso la realizzazione di tre bilocali di cui due comunicanti. La gestione delle soluzioni abitative è stata affidata dall’amministrazione comunale ad Asp.