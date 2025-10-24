Amor di patria
24 ott 2025
Rigenerazione urbana. Festival all’ex Cartiera

Due giornate a ingresso gratuito dedicate all’architettura e alla cultura. L’iniziativa vuole favorire l’incontro tra operatori artistici e istituzioni.

Debutta oggi, venerdì 24 ottobre, e domani sabato 25 a Marzabotto la prima edizione di Franco Festival, due giornate a ingresso gratuito dedicate alla rigenerazione urbana a base culturale. Cornice dell’evento sarà l’ex Cartiera di Lama di Reno, che sta vivendo un processo di rigenerazione grazie alla cultura e alla partecipazione della comunità locale. Organizzato da Art-ER, la società consortile dell’Emilia-Romagna per lo sviluppo dell’innovazione e della conoscenza, il festival punta a sviluppare un ecosistema regionale dedicato alla trasformazione di luoghi e comunità attraverso pratiche artistiche e culturali.

L’iniziativa intende favorire l’incontro tra operatori culturali, policy maker e istituzioni. "La cultura ha un ruolo molto importante nella rigenerazione urbana, soprattutto quando si tratta di trasformare spazi dismessi in luoghi vivaci – dice l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni –. Può diventare uno strumento di inclusione sociale e contribuire a migliorare la qualità della vita, oltre che generare nuove attività economiche, turistiche e sociali".

"L’ex Cartiera ha in grembo una rigenerazione fatta di cultura, relazioni, innovazione – specifica la sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi –. È il luogo ideale per dare i natali al Festival Franco, ideato per creare connessioni capaci di far esplodere la potenza creativa, generativa e rigenerativa della cultura". In programma nel cartellone della kermesse ci sono talk, laboratori, sessioni di networking e performance artistiche. Quest’oggi il focus è incentrato sulla costruzione di un ecosistema collaborativo, domani (sabato 25) invece l’attenzione si sposterà sulle aree interne e sugli strumenti di finanziamento della rigenerazione culturale.

© Riproduzione riservata

