Rigenerazione urbana. Il modello-Talon fa scuola

Il modello-Talon fa scuola. Lo ha spiegato l’assessore all’Ambiente ed Urbanistica di Casalecchio Barbara Negroni nel suo intervento inserito nel corso di formazione promosso dall’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna sul tema della comunicazione del verde e del legame tra informazione e tutela dell’ambiente.

Così dopo gli interventi di Maria Luigia Casalengo e Arnalda Guja Forni, della presidente Enaj e Arga interregionale Lisa Bellocchi e dell’agronomo Roberto Malagoli è toccato alla Negroni raccontare l’esperienza di Casalecchio nei progetti di rigenerazione urbana e alla necessità di ripensare la città alla luce dei cambiamenti climatici.

"E’ un percorso che abbiamo intrapreso da tempo a partire dal percorso partecipato durato tre anni al termine del quale è scaturito l’accordo pubblico-privato che ha segnato la svolta nella gestione del Parco della Chiusa. Oggi affidata alla società La Chiusa (costituita da Copaps in qualità di capofila e altre coop sociali) che si occupa di investimenti e manutenzione nel Parco della Chiusa e della manutenzione del nostro verde urbano che conta 330 ettari di verde pubblico, sono 90 metri quadrati ad abitante, una quota che ci colloca tra le città-giardino -ha detto la Negroni nella sua relazione- Sono stata chiamata già due volte a raccontare la nostra esperienza in Francia.

Si tratta infatti di interventi che favoriscono la realizzazione di progetti ambientali e di utilizzo del parco da parte di tutti i cittadini e dei tanti che lo percorrono a piedi come tappa della Via degli Dei e della Via della Lana e della Seta", ha detto prima di introdurre i temi ancora all’ordine del giorno degli spazi pubblici e del verde di Casalecchio come quelli relativi alla sistemazione della Piazza Zampieri alla Croce.

g.m.