Righi: "Mi manca sempre"

Un altro anno senza Lucio. Un’assenza che "si fa sentire, perché la mancanza è sempre tanta e forte". Tobia Righi, il manager storico di Dalla e il suo amico di una vita, entra sotto braccio con la ragioniera Mariarosa Turcato, che dagli Anni ’90 è stata il braccio destro di Lucio, affrontando tutto ciò che è successo in casa Dalla. Due amici che si ritrovano a un evento che mette in luce l’arte e il genio dell’artista. Con questa rassegna "lui c’è, perché sono bravi gli eredi a coltivare questo momento – racconta Righi –. All’inizio ero dubbioso, invece mi sono ricreduto: organizzano eventi, come quello di stasera (ieri,ndr) che ne valgono la pena". Ma la mancanza "non passa mai. Ci manca molto, ma la vita è così: si arriva e si va".