"Rigore e investimenti, siamo sulla giusta via"

Il Comune di San Pietro in Casale si sta progressivamente lasciando alle spalle le difficoltà finanziarie e il buco di bilancio di oltre 4 milioni, grazie all’implementazione del piano di riequilibrio decennale e alle azioni dell’amministrazione attuale. Durante la presentazione del bilancio di previsione 2025-2027, il sindaco Alessandro Poluzzi ha dichiarato: "Le azioni contenute nel piano stanno dando i loro frutti, ma non ci limitiamo a un pedissequo rispetto delle regole. Stiamo cercando nuove strategie per mantenere i servizi e implementare nuovi progetti". Il Comune non utilizza anticipazioni di cassa, i tempi medi di pagamento ai fornitori sono scesi a 29 giorni, e gli accantonamenti obbligatori sono congrui.

La nuova amministrazione punta a migliorare la riscossione affidandosi a un soggetto privato selezionato tramite bando, migliorando l’equità fiscale e recuperando risorse essenziali. Inoltre, l’introduzione dell’imposta di soggiorno finanzierà rassegne culturali, valorizzando l’attrattività del territorio. La gestione in concessione degli impianti sportivi e culturali, come il PalaMassumatico e la Casa della Musica, è utile secondo il Comune a mantenere l’erogazione di servizi attraverso modelli sostenibili. Un’altra scelta è stata la reintroduzione del trasferimento alla scuola materna parrocchiale San Luigi. "Questo è un risultato importantissimo – ha sottolineato Poluzzi – che valorizza il ruolo di una realtà fondamentale per il nostro territorio, mantenendo gli equilibri di bilancio e salvaguardando un’esperienza educativa di grande valore".

Il bilancio prevede 5,58 milioni di euro di investimenti nei prossimi tre anni, tutti finanziati senza aumentare l’indebitamento, senza vendere patrimonio comunale e partecipando a bandi pubblici. Gli interventi includono il progetto Pinqua per l’edilizia sociale e il nuovo asilo nido La Casa sull’Albero.

Tra le altre iniziative, 220.000 euro saranno destinati a un piano straordinario di manutenzione stradale, mentre nuove rotonde saranno realizzate per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico. Inoltre, il portale web istituzionale sarà rinnovato per rendere i servizi comunali più accessibili e digitalizzati. "Il percorso intrapreso è quello giusto – ha concluso il sindaco Poluzzi –. Stiamo costruendo un futuro solido per San Pietro in Casale, mantenendo il rigore necessario e investendo in modo strategico".

Zoe Pederzini