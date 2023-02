Rigosi, ritorno agli anni Novanta "Due amici in un’altra Bologna"

’Dove finisce il sentiero’, esordio letterario di Giampiero Rigosi per la collana Ritmi di Theoria, è stato ristampato dalla Nave di Teseo e oggi alle 18,30 lo scrittore bolognese, assieme al collega e amico di sempre Carlo Lucarelli, lo presenta all’Ambasciatori. Un romanzo di formazione sull’amicizia al maschile, fatta di bevute, partite a biliardo, la comune passione per i vecchi film, con atmosfere noir e una Bologna anni Novanta sullo sfondo.

Rigosi, lei apre il primo capitolo con una citazione da Claudio Lolli. A cosa ci introduce?

"Il romanzo è diviso in varie parti e ogni parte si apre con una citazione tratta da vari autori. Lolli è conosciuto come cantautore, ma era anche un bravissimo scrittore che ho amato molto. Tra i vari scritti anche il racconto lungo Considerazioni di un rettile, poi finito in una raccolta, da cui ho tratto alcune righe che coglievanano perfettamente l’atmosfera della storia".

Qual è?

"La storia è quella dell’amicizia di due ragazzi che si conoscono da giovani e uno dei due è più incosciente, esuberante e scapestrato e l’altro si fa trascinare in vicende sempre più pericolose. E’ una storia di formazione, raccontata in prima persona da uno dei due e l’inizio vede proprio, come poi succede spesso nel noir, la storia in una fase avanzata. Cinematograficamente si chiamerebbe un flash forward, i due ragazzi sono già nei guai e poi il narratore ripercorre le tappe delle loro avventure e disavventure, per poi giungere a quell’albergo dove sono nascosti all’inizio del romanzo".

La ristampa porta con sé uno spaccato di una Bologna anni Novanta.

"La vicenda accade in quegli anni e si è deciso di non modificare il romanzo uscito nel 1995. La Bologna narrata è diversa da oggi, naturalmente ci sono delle componenti simili, il suo essere una città universitaria ad esempio, molto vissuta dai giovani, con una vita da centri sociali. La criminalità negli anni Novanta era diversa".

Com’era?

"Una microcriminalità più bolognese e italiana rispetto a quella più internazionale degli anni a venire. C’era un tessuto più locale dove s’infilano, senza, probabilmente nemmeno rendersene conto, i protagonisti del romanzo che frequentano il bar di quartiere, giocano a biliardo e si trovano a condividere le serate facendo grandi progetti sul futuro. Un futuro che pian piano appare loro non così sorprendente e da cui bisogna fuggire, inizialmente con un viaggio ad Amsterdam: un viaggio iniziatico molto anni Novanta".

A proposito di amicizia, la sua con Lucarelli continua nel tempo. Quando ritornerete con Coliandro?

"Al momento abbiamo diversi progetti di serialità televisive ma Coliandro non è tra le cose su cui stiamo lavorando, anche se noi abbiamo la cartella di storie pronte. L’importante sarebbe rimettere insieme tutto il gruppo che si è un po’ sfaldato, poiché i Manetti hanno lavorato con Diabolik, Giampaolo Morelli ha fatto i suoi film. Speriamo di vedere presto l’ispettore sugli schermi e di poterlo salutare degnamente".

Benedetta Cucci