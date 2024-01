Rilevata la reggiana Rail. Focus mobilità sostenibile

Il Gruppo Holdim, attivo nell’Alessandrino dall’inizio degli anni ’90 nel settore automotive, focus mobilità sostenibile, carburanti alternativi e calibrazione motore, ha acquisito il 100% di Rail Srl, azienda di Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia) che progetta e realizza iniettori e valvole per carburanti e biocarburanti gassosi commercializzati in tutto il mondo. La nuova entrata, che mantiene l’attuale assetto manageriale, va così ad affiancare realtà e marchi storici del Gruppo Holdim per la realizzazione di prodotti innovativi destinati alla mobilità a basso impatto ambientale, con sviluppi anche nell’idrogeno e nei biocarburanti.