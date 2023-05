Rimborsi, la stagione delle accuse Tante assoluzioni dopo i processi

di Paolo Rosato

"E’ stata una competizione tra Procure". L’apostrofo l’aveva messo, parlando al Carlino nell’ottobre dell’anno scorso, l’ex consigliera regionale (del Pd) Anna Pariani, anche lei indagata per i rimborsi pubblici usati a piacimento e poi doppiamente assolta, in primo grado e in appello. Una chiave di lettura personale, certo, ma il commentino di Pariani dà ancora bene l’idea del clima di quella stagione. Accadimenti non proprio dietro l’angolo, ma nemmeno anni fa, in Regione Emilia-Romagna come in altre parti d’Italia furono passati al setaccio i conti dei gruppi consiliari in maniera del tutto trasversale. E ci finì di mezzo chiunque, in un tourbillon di faldoni che fece gridare alcuni all’accanimento giudiziario, altri alla giusta caienna per una classe politica "moribonda", senza scrupoli rispetto all’utilizzo dei soldi pubblici. Arrivò una pioggia di assoluzioni – Monari è tra i pochissimi condannati –, però di sicuro quella maxi indagine consigliò tutti nel mantenere più miti atteggiamenti (e fu cambiata anche la legge), anche in assenza di fattispecie penalmente rilevanti.

In Emilia-Romagna furono diversi i nomi celebri che finirono nel trita-carne, salve poi uscirne del tutto puliti e con le scuse dell’opinione pubblica. Tra questi Manes Bernardini, ex candidato sindaco della Lega a Bologna (poi diventato leader civico, ora ‘in vacanza’ dalla politica), l’attuale viceministro ai Trasporti del governo Meloni, Galeazzo Bignami. Tra gli altri assolti anche il reggiano Marco Barbieri (Pd), l’ombra cadde anche su Stefano Bonaccini. Peculato? No, subito archiviato. Mentre tra i rappresentanti del vecchio Pdl c’era Luigi Giuseppe Villani, che è stato condannato dopo tre gradi di giudizio. Restando nel centrodestra, Andrea Pollastri, Luca Bartolini, Gian Guido Bazzoni e Marco Lombardi sono stati invece assolti dopo l’appello, altri procedimenti aspettano invece ancora la Cassazione. Due i patteggiamenti, quelli di Silvia Noè (Udc) e Roberto Corradi (Lega). Andando fuori Regione, tutto partì con l’indagine sul ‘Batman di Anagni’, l’ex capogruppo del Pdl nel Lazio Franco Fiorito, condannato in via definitiva a due anni e 11 mesi. Note le vicende che hanno travolto anche la Regione Piemonte, con le ’mutande verdi’ dell’ex leghista Cota (ora in Forza Italia, anche lui condannato in via definitiva), e la Regione Liguria con una serie di assolti, tra cui l’attuale sottosegretario Edoardo Rixi (Lega).