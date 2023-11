Rimini alza la tassa di soggiorno per il 2024: ecco tutte le nuove tariffe

Rimini, 1 novembre 2023 - La Giunta comunale ha approvato la modifica delle tariffe della tassa di soggiorno per il 2024. L'aumento delle tariffe, ferme dal 2018, riguarda tutte le tipologie ricettive (comprese le locazioni brevi, gestite direttamente dal proprietario o da piattaforme specializzate), sono esclusi agriturismi e villaggi turistici.

Rimini per il 2024 alza le tariffe della tassa di soggiorno

Vengono confermate tutte le esenzioni da pagamento dell'imposta di soggiorno, come tra gli altri i pernottamenti oltre le 7 notti consecutive, i pernottamenti di clienti che risiedono a Rimini, i minori fino ai 14 anni, le persone invalide al 100%.

Le nuove tariffe

Nel dettaglio, per gli alberghi la tassa sale dai 70 centesimi attuali a 1,5 euro per le strutture a una stella, che rappresentano il 6,6% del totale degli alberghi a Rimini; 2 euro (da 1 euro) per i due stelle (19,5%); 2,5 euro (da 2 euro) per i tre stelle (56%); 4 euro (da 3 euro) per i quattro stelle (7,3%); 5 euro (da 4 euro) per i cinque stelle (0,2%).

Per i campeggi si passa dai 0,20 centesimi attuali a 40 centesimi per una stella; 0,60 euro (da 0,40) per i due stelle; 0,80 euro (da 0,60) per i tre stelle; 1 euro (da 0,80) per i quattro stelle.

Per case per ferie, ostelli e affittacamere la tassa è di 1 euro, invece che 70 centesimi.

Case per appartamenti e vacanze: 2 euro (da 0,70 euro) per due soli; 2 euro (da 1 euro) per tre soli; 2 euro (invariata) per 4 soli; per bed and breakfast: 2 euro (da 0,70).

Gli altri adeguamenti

- per appartamenti ammobiliati a uso turistico, articolo 12 Legge regionale 16/2004: unica 2 euro (da 1,5 euro) - per locazioni brevi gestite direttamente dal proprietario dell'immobile: unica 2 euro (da 1,5 euro); - per locazioni brevi il cui canone è incassato da gestori di piattaforme telematiche o da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare: unica 5% del canone o corrispettivo di locazione (da 4%) - per Marina Resort: 0,50 euro (da 0,20) per una stella; 1 euro (da 0,40 euro) per due stelle; 1,5 euro (da 0,60) per tre stelle; 2 euro (da 0,80 euro) per quattro stelle.

Il sindaco: ecco come spenderemo i soldi

"Queste risorse verranno prioritariamente investite in massicce campagne di promozione internazionali, da condurre assieme ad altri soggetti pubblici e privati capaci, potenzialmente, di garantire un salto quantitativo importante per ciò che riguarda gli arrivi dall'estero oltre a sostenere l'organizzazione di eventi e manifestazioni dall'impatto internazionale/mondiale", commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.