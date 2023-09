Rimini: La Romagna allunga, Caldo e Alberghi Aperti ma Mancano i Servizi

In Romagna l’estate è infinita. Complici le temperature, che si preannunciano roventi per un weekend con la colonnina del mercurio in salita fino ai 30 gradi. Ma aiutano anche le tariffe della bassa stagione. Perché, in tempi di crisi, a Rimini la pensione completa offerta da molti hotel tre stelle a 50 euro al giorno, fa gola alle famiglie e richiama chi le vacanze le ha cancellate ai tempi dell’alluvione di maggio. A Rimini circa 450 hotel rimangono aperti, seppur gli albergatori lamentino la carenza dei servizi. Molti bar e ristoranti hanno però già chiuso i battenti. Turismo al mare ma anche congressuale, con il Ttg travel Experience in arrivo l’11 ottobre. Ci sono poi gli operatori che non ci hanno creduto, perdendo la scommessa di quel "mare d’inverno", su cui l’amministrazione riminese per esempio aveva puntato. "Chi è rimasto aperto, adesso ha gente", spiega Patrizia Rinaldis, presidente dell’Associazione albergatori di Rimini. In spiaggia c’è lo stop al servizio di salvataggio. Interrotto ovunque anche il noleggio dei pedalò. "Da noi però i servizi sono operativi, anche le vasche idromassaggio con le cupole, così l’acqua rimane calda e c’è grande interesse da parte delle persone", spiega il bagnino Gabriele Pagliarani della spiaggia 26. Mentre a Rimini altri bagnini hanno già accatastato sdraio e ombrelloni, salvo poi tirarli fuori su richiesta. "A fine settembre l’ombrellone diventa una cosa più che altro coreografica, lavoriamo per non interrompere il servizio", afferma Andrea Sandroni, titolare di Prime Spiagge.

A Cesenatico su 127 stabilimenti ne sono aperti 25. Aperti poi anche ristoranti e negozi, che riallestiscono le vetrine con un campionario più consono alle temperature. Al Grand Hotel "Da Vinci" di Cesenatico, si respira una grande soddisfazione: "In questo periodo – spiega Paola Batani – ospitiamo congressi, lavoriamo con uomini d’affari, ma c’è tanta richiesta per il fine settimana da parte di coppie e famiglie".

Andrea G. Cammarata