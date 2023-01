Rimosso il murale dell’aviatore eroe

Prosegue l’intervento per recuperare il dipinto murale dedicato all’aviatore eroe della Prima Guerra Mondiale Guglielmo Fornagiari, imbrattato nottetempo ai primi di gennaio a Pianaccio da una mano tanto ignota quanto stupida che si è firmata con la A cerchiata degli anarchici. "Dopo l’intervento in emergenza eseguito per evitare danni maggiori – spiega sui social il consigliere delegato alla Cultura Paolo Maini –, il dipinto è stato rimosso e portato nel laboratorio di Patrizia Ferrari dove proseguiranno i restauri.

Verranno inoltre eseguite integrazioni pittoriche nelle parti più ammalorate e sarà applicato un protettivo antigraffito". L’atto vandalico è stato denunciato ai carabinieri, che indagano per identificare l’autore.