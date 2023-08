Rimozioni auto In campo c’è solo Grossi

Bologna non cambia sulla rimozione veicoli: in campo c’è solo e sempre il Centro dell’auto di Sabino Grossi, che da anni (e non senza polemiche) gestisce il servizio per conto del Comune. Il bando di gara pubblicato da palazzo D’Accursio si avvia infatti alla conclusione e quella di Grossi è l’unica offerta sul tavolo. L’appalto, per la precisione, riguarda la concessione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli che vengono rimossi dalle strade in base a quanto previsto dal Codice della strada. La precedente gara biennale, vinta da Grossi, risaliva al 2019 e nel 2021 il Comune decise di esercitare la possibilità di prorogare l’affidamento per un ulteriore biennio e quindi fino al 2023. Si è arrivati così alla nuova gara, sempre biennale e sempre con facoltà di raddoppio tramite rinnovo: l’importo netto della concessione è stimato in un milione e 362.110 euro sui due anni, ma la cifra sale a due milioni e 724.000 euro comprendendo il rinnovo.

I termini per la presentazione delle offerte sono scaduti lo scorso 5 luglio e quella avanzata da Grossi è la sola proposta ricevuta dall’amministrazione. La commissione ha nel frattempo aperto le buste contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica. Quest’ultima andava effettuata con un rialzo sull’aggio del 5% fissato nel capitolato di gara, ovvero sulla quota che il gestore deve trasferire trimestralmente all’amministrazione sulla base dell’ammontare delle tariffe di rimozione incassate: il Centro dell’auto ha proposto un aumento al 5,1%. Nel complesso, l’offerta di Grossi ha raggiunto i 100 punti previsti dal capitolato: 85 per la parte tecnica e 15 per quella economica, si legge nel verbale della seduta di gara che si è svolta due giorni fa.