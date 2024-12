Rimpasto a Bologna . Tre nuovi assessori

Rimpasto annunciato e servito nella Giunta bolognese del sindaco Matteo Lepore (nella foto). Dopo le dimissioni di Valentina Orioli, il capogruppo piddì in Comune Michele Campaniello gestirà la Mobilità al suo posto. Novità su altri due nomi: in Regione si trasferiscono gli ormai ex assessori Massimo Bugani (nel team di Maurizio Fabbri, presidente dell’Assemblea) e Luca Rizzo Nervo (lavorerà con de Pascale sull’Immigrazione). Ecco allora il ritorno di due assessorati di ‘peso’, come Sicurezza e Cultura: se ne occuperanno rispettivamente Matilde Madrid (con il Welfare) e Daniele Del Pozzo. "Un’ottima giunta – dice Lepore – che come fatto da de Pascale non tiene conto delle questioni interne al Pd. E nessuna porta girevole tra Bologna e la Regione: da viale Aldo Moro, qui, non è arrivato nessuno. Stefano Caliandro? Lo stimo e lo coinvolgerò se ci sarà occasione".

fra. mor.