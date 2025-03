Rinasce la Croce dell’Osservanza. Grazie a un finanziamento privato presto inizierà la ricostruzione

È la vittoria della tradizione religiosa, ma soprattutto è un grande regalo di un privato cittadino che esprime la considerazione e la stima per la nostra città. Città che, col crollo improvviso di un braccio in pietra serena della Croce all’inizio dell’Osservanza il 5 dicembre 2019, era rimasta orfana di un simbolo cattolico legato alla più stretta tradizione. Ora verrà ricostruita, grazie a un atto di grande e ammirevole generosità. Infatti la famiglia Marchesini, dopo due anni di lunghi e costanti contatti, sia con il Comune che con la Sovrintendenza è riuscita a portare a termine la pratica di ricostruzione di una nuova Croce in bronzo (lo zoccolo rimarrà in pietra). Tutti i lavori, sia di carotaggio per verificare la solidità del terreno che di consolidamento della nuova struttura per sostenere il peso, e tutto ciò che concerne l’opera finita, saranno a carico dei Marchesini, a riprova di come una famiglia privata possa desiderare di restituire alla città quella Croce che, per i bolognesi, rappresenta un punto di riferimento storico, ma soprattutto religioso. I lavori cominceranno presto. Purtroppo per questa Pasqua non sarà pronta e la processione dei fedeli per la via Crucis, il Venerdì Santo, alla luce delle candele, lungo via dell’Osservanza partirà dal piccolo cantiere della Croce, per poi fermarsi, come di rito da secoli, davanti ai pilastrini delle varie stazioni, sino al Colle. La lunga processione era guidata dall’Arcivescovo e dal parroco dell’Annunziata.

Riavvolgiamo il nastro per capire come sono andate le cose sino ad ora. La nostra redazione del Carlino Bologna dal crollo della Croce, ossia dal dicembre del 2019, ha sempre dedicato molta attenzione e interesse a questo argomento, per non fare dimenticare questo simbolo felsineo. Probabilmente l’insistenza su questo argomento ha portato a ‘concreti risultati’. È ovvio che la Sovrintendenza seguirà passo per passo i lavori, garantendo il massimo della conservazione delle preesistenze e del manufatto. La Croce monumentale ai piedi dell’Osservanza venne costruita in legno nel 1761 e nel 1771 furono edificati i 14 pilastrini della Via Crucis con terracotte di Gaetano Pignoni, scultore e medaglista bolognese. A causa del deterioramento venne poi sostituita con una in arenaria con anima di ferro. È sempre stata la meta preferita per le gite domenicali, se non per le passeggiate sane all’aria aperta. La cantò anche Giovanni Pascoli che, nell’ultimo periodo bolognese abitava poco distante: "E io mi fermai a quella Croce ch’è il grande segnacolo dell’umanità".