Rinascita di Notre-Dame de Paris. Nella ricostruzione anche l’Unibo:: "Abbiamo creato il gemello digitale"

Il 15 aprile 2019 un incendio durato cinque ore divorava la cattedrale di Notre-Dame de Paris. In sei anni, è stata rimessa in piedi grazie a un’impresa titanica di ricostruzione che passa anche per Bologna. Infatti, accanto al cantiere fisico, ne è nato uno scientifico che ha coinvolto più di duecento studiosi di discipline diverse, dagli archeologi, agli storici dell’arte, passando per gli antropologi, i fisici, gli informatici e gli ingegneri. Una grande squadra alla quale è stato attribuito il compito di studiare l’edificio in ogni aspetto.

Tra loro c’è anche il professor Marco Gaiani, ordinario di Disegno all’Alma Mater e unico studioso straniero coinvolto nel cantiere, già responsabile per Unibo del restauro della statua del Nettuno. "Ci sono stati continui scambi che ci hanno permesso di applicare anche al restauro di Notre-Dame le tecnologie sviluppate all’università di Bologna – racconta Gaiani –, in particolare nel campo della colorimetria".

I risultati delle scoperte scientifiche e storiche verranno presentati venerdì, dalle 9,30 alle 18,30, nella Sala Stabat Mater dell’Archiginnasio. A raccontarle saranno i protagonisti della giornata di studi ‘Notre-Dame de Paris – Nuove conoscenze tra storia, archeologia e restauro’. "Le ricerche svolte in questi anni hanno portato alla creazione di un gemello digitale della cattedrale – spiega il professore –: un sistema informativo ‘monumentale’ che ha raccolto e collegato tutti i dati prodotti ed è diventato così un archivio condiviso di conoscenze e un modello per il futuro della conservazione del patrimonio".

Non solo: si parlerà anche del ritrovamento del jubé, "una struttura gotica del XIII secolo distrutta nel Settecento – prosegue Gaiani –, di cui sono stati trovati oltre mille frammenti scultorei sotto il pavimento, molti ancora con i colori originali". Il restauro di Notre-Dame è stato il progetto "più imponente" che il professor Gaiani abbia visto in quarant’anni di carriera, come lui stesso ammette. "Straordinario per la qualità degli studiosi, la precisione del lavoro e i tempi di realizzazione – precisa –. Anche gli studi sulla policromia, curati da Stéphanie Duchêne, hanno cambiato la prospettiva sulla decorazione originaria, rivelando persino pigmenti inusuali come il verde rame".

Dal punto di vista digitale, il sistema informativo sviluppato per Notre-Dame segna un "traguardo eccezionale: è stato progettato per garantire la tracciabilità dei dati, un aspetto cruciale nell’era dell’intelligenza artificiale – sottolinea il docente –, dove è facile perdere l’origine e l’affidabilità delle informazioni. Questo sistema permette di sapere sempre da dove provengono, come vengono usati e dove vengono archiviati i dati, un bel risultato in termini di tutela della privacy e conservazione digitale".

Ad aprire l’incontro sarà Jonathan Truillet, responsabile della conservazione di Notre-Dame, che presenterà il progetto del nuovo museo dedicato alla cattedrale, pensato per custodire e raccontare al pubblico le scoperte emerse durante il restauro. Ampio spazio sarà dedicato anche alle tecnologie digitali che tanta parte hanno avuto. Livio De Luca, direttore del laboratorio Map del Cnrs francese, mostrerà come l’uso di modelli 3D, stia cambiando il modo di studiare e rappresentare il patrimonio architettonico. Tecniche che hanno permesso di riconoscere i frammenti del jubé e di sviluppare soluzioni per la sua futura ricostruzione, reale e virtuale. Un’operazione complessa che, dice il professore, "assomiglia a un grande puzzle tridimensionale".