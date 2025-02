Rincari bus, la bufera: "I prezzi si impennano e il servizio non migliora"

"È partita la caccia al tesoro". Questo è il commento di Maria Elena Manzi, della tabaccheria omonima, riguardo all’aumento del prezzo del biglietto per i mezzi pubblici che dal 1° marzo passerà da 1,50 a 2,30 euro. La misura infatti convince sempre meno i bolognesi e tanti sono quelli andati all’assalto delle tabaccherie, come appunto quella di Maria Elena, e delle biglietterie Tper per approvvigionarsi di ticket prima dell’entrata in vigore delle nuove tariffe. "L’ennesimo inutile rialzo", pensano alcuni. "Questa è solo la punta dell’iceberg, affrontiamo spese sempre più alte", ricordano altri, in particolare commercianti.

Intanto, nei giorni scorsi il Comune ha provato a mettere una pezza sulla bufera innescata dalla notizia degli aumenti, sottoscrivendo un patto coi sindacati: il prezzo dell’abbonamento annuale personale per chi ha un Isee inferiore a 35mila euro costerà 20 euro in meno rispetto ai 310 previsti dall’annunciato rincaro. Non è abbastanza, però, secondo Domenico D’Orazio: "Io ho l’abbonamento ed è vero che per me la situazione cambierà di poco – sottolinea –. Tuttavia mi sembra un aumento un po’ troppo ampio. Sarei stato d’accordo con questa disposizione se, a fronte di necessità, si fosse previsto un rialzo del prezzo inferiore rispetto a quello previsto e annunciato dal Comune".

Una differenza di cifre "un po’ esagerata. Vista la situazione non facile per la città, penso che il Comune dovrebbe concedere maggiori esenzioni o sostegni più elevati, magari sulla base dell’Isee, com’è stato fatto appunto per gli abbonamenti", sostiene Jenny Strella, seduta alla fermata in attesa del bus della linea 23 in via Lame. Un’altra incognita è dovuta all’arrivo del tram, nei prossimi anni: "Visto che si sta lavorando alle rotaie – riflette Biagio Dragone – prima di annunciare dei rincari si poteva aspettare. Ora è un momento molto delicato per Bologna. Così non si fa altro che allontanare le persone che arrivano in centro partendo dalle periferie". Per alcuni residenti, come Lorenzo Osti, "oltre al rincaro bus, il grosso problema sono stati proprio i lavori, con un calo di clientela che ha toccato anche il 40 per cento per i commercianti della città. Visti i nuovi prezzi spropositati per i mezzi pubblici e dei punti sosta, poi, una famiglia difficilmente verrà a farsi un giro in centro". È d’accordo Cristina Vecchia: "Rincari bus? No, rincari ovunque. Speriamo che tutto questo abbia un buon risultato nella prospettiva futura. Vorremmo che il centro diventasse più pulito e più sicuro. Per come sono stati pensati, i lavori sono ‘troppo aggressivi’ nei riguardi delle attività e degli abitanti in generale".

Graziella Cinti Zironi, invece, non vuole "essere pessimista" perché "amo molto la città e spero che questo rincaro ci consegni altri progetti meno penalizzanti. Se è stata presa questa decisione ci saranno state delle ragioni, tuttavia è vero che sono comunque delle spese in più a cui dovremo far fronte", sostiene. Un ulteriore spunto di riflessione ’delicato’ è il rapporto qualità-prezzo rispetto al servizio che offrirà Tper a partire dalla primavera. "Cosa penso di questi aumenti? Credo che non siano in linea con i servizi che vengono quotidianamente erogati – commenta Dario Alessio Tadia –. Se Tper offrisse un servizio di qualità migliore, un bolognese potrebbe anche essere disposto a spendere qualche centesimo in più. Invece, alla fine a rimetterci sono coloro che usano il bus tutti i giorni".

Sono tanti dunque i cittadini che segnalano un "servizio insufficiente" da parte di Tper e Comune. "Non passano i bus in centro – dice Simona Bartuzzi –. In attesa del tram, per noi commercianti sarebbe ideale una navetta che arrivi nelle aree vicine via Ugo Bassi, così da portare più gente in centro e a costi contenuti. Altrimenti rischiamo che non venga più nessuno".