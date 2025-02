Rincari, il Comune prova a ricucire. Summit con sindacati e imprese: "Bus, più agevolazioni ai lavoratori"

Dopo la tempesta, il Comune prova a ricucire. E in attesa del lunedì caldo di scioperi per il trasporto pubblico indetto da Usb, ieri si è tenuto il mega-tavolo con sindacati, associazioni di categoria e rappresentanti delle imprese del Patto per il lavoro (che si riaggiornerà la prossima settimana) per far digerire una manovra tariffaria su bus e sosta che è andata di traverso a mezza città. Pure alla Cgil di Michele Bulgarelli, da sempre in sintonia con l’amministrazione "più progressista d’Italia".

Nel summit di ieri, però, i toni si sono abbassati e, dopo l’illustrazione della mappa dei rincari da parte del sindaco Matteo Lepore (presenti anche Tper, Srm, Unione dei Comuni e Forum Terzo Settore) sono state avanzate alcune proposte per diminuire l’impatto di corse singole salite da 1,5 a 2,3 euro e sosta oraria a 3,9 euro in centro città.

Loreno Rossi di Confesercenti ha lanciato l’idea della sosta calmierata (magari dimezzata) almeno il sabato, mentre Manuel Michelacci di Uil ha caldeggiato di parametrare le agevolazioni tariffarie all’Isee e avanzato l’ipotesi di City pass con sconti ai residenti. Obiettivo comune, condiviso da tutti i sindacati Cgil, Cisl e Uil – che restano critici sia nel "merito della manovra sia nel metodo" senza un confronto pregresso – è allargare le agevolazioni nel mondo del lavoro, estendendole a precari, addetti del terziario e delle piccole imprese. Il contesto – ricorda il sindaco – vede nell’area metropolitana 123mila abbonati al trasporto pubblico: 5 persone su 6 che sono su bus hanno già un abbonamento in tasca.

In merito alle imprese sono 60 per circa 20mila addetti quelle che hanno accordi di mobility management con Tper e Comune, per agevolazioni tariffarie per i propri dipendenti come misura di welfare aziendale.

La sintesi, dopo il primo incontro (online), ha portato all’avvio di una Cabina di regia tecnica tra Comune, Città metropolitana e i soggetti presenti al tavolo, per condividere dati e trovare strumenti, partendo dai fondi bilaterali per il welfare aziendale e dagli accordi esistenti di mobility management, e dai fondi comunali del nuovo fondo di adattamento climatico.

Bulgarelli (Cgil) sta alla finestra: "Vedremo se il mondo delle imprese seguirà il nostro impegno ad allargare le agevolazioni anche a chi oggi non può usufruirne". Enrico Bassani (Cisl) si è fatto promotore di una road map di incontri per approfondire il contesto di agevolazioni e bonus nel mondo delle imprese e degli enti bilaterali. Tema quest’ultimo su cui ha insistito anche Andrea Cocchini di Ascom, ricordando oltre alla contrarietà alla manovra, che già oggi molti enti bilaterali prevedono scontistiche ad hoc per i propri aderenti.

Rosalba Carbutti