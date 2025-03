Rinforzi a Passaporti e Immigrazione. Landino: "Operatori tolti al territorio"

Personale delle Volanti e dei commissariati aggregato agli uffici Immigrazione e Passaporti, per sgravare i colleghi oberati da una mole di lavoro in costante aumento. Una soluzione "sbagliata per risolvere questa emergenza", è sicuro il segretario del Siulp Amedeo Landino, che ha scritto una lettera al questore Antonio Sbordone per chiedere una "risposta diversa per questa criticità". Landino, che auspica "l’assunzione di personale civile in questi uffici, per non distogliere i poliziotti dal loro dovere di salvaguardia della sicurezza sul territorio", puntualizza come sia "ancor più contraddittorio che, nei giorni in cui viene annunciata la stipula di un protocollo per garantire interventi tempestivi a tutela del personale sanitario, la Questura disponga un provvedimento che distoglie operatori dal territorio: non si può da un lato enfatizzare la necessità di una maggiore presenza sul territorio e, dall’altro, ridurre ulteriormente le risorse disponibili per tali attività". Landino, sull’ufficio Immigrazione, contesta poi come "le aggregazioni sembrino essere vincolate alla formazione in materia di fotosegnalamento, sulla base di una circolare del prefetto Giuliano. Tuttavia, tale disposizione aveva una finalità ben diversa: il fotosegnalamento, infatti, avrebbe dovuto essere eseguito da operatori della Scientifica, con il coinvolgimento del personale del controllo del territorio solo in situazioni eccezionali, al fine di evitare la ‘prolungata sottrazione dal territorio di risorse operative’. Paradossalmente, proprio ciò che ora si fa con l’aggregazione forzata", conclude Landino.