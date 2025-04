Rinforzi alla polizia locale: "Bando per assumere cento giovani agenti"

Il corpo di polizia locale si rinforza: sono in arrivo cento nuove assunzioni entro un anno. È questo il bando, pubblicato e disponibile online da oggi, del Comune, che prevede l’ingresso immediato di 50 agenti, mentre l’altra metà verrà inserita all’inizio del 2026, reperendo risorse dalla stessa graduatoria. L’ultimo concorso dell’amministrazione risale ai dieci anni, quando cento assunzioni si spalmarono in quattro anni. Ora si tratta di "un’operazione inedita", come la definisce l’assessora alla Sicurezza Urbana Matilde Madrid, rivolta a giovani under 32 e diplomati. Che dovranno seguire "una formazione di 160 ore obbligatoria, al termine della quale i contratti diventeranno tempi indeterminati". E l’età dei profili ricercati "ci aiuterà a ringiovanire il corpo, che ha grande esperienza al suo interno – scandisce Madrid –, che potrà essere trasmessa ai più giovani".

I nuovi agenti verranno impiegati sul territorio, e "allocati dove ci sarà bisogno", rinforzando tutti i reparti. Quindi "avremo più pattuglie in strada anche per i controlli stradali", anche legati a Città 30. Il concorso servirà ad "aumentare persone giovani e competenti per lavorare sul territorio – sostiene il comandante Romano Mignani –. Un’iniezione di fiducia ed efficienza. Il profilo del candidato giusto per noi? Che abbia voglia di stare a contatto coi cittadini e non si tiri indietro dalle difficoltà, sapendo di avere alle spalle un’amministrazione e un comando che li sosterranno sempre". Il piano di assunzioni fa parte di un percorso di potenziamento della polizia locale avviata nel 2022 con un investimento di 1,5 milioni di euro da parte del Comune. In arrivo 33 nuovi veicoli (tra auto, stazioni mobili e veicoli cinofili e per le persone in custodia) e sei a noleggio per tre anni, bodycam, giubbotti anti-taglio, kit drug test, etilometri, metaldetector e altri dispositivi. La giunta, martedì prossimo, approverà un progetto per il benessere psicologico degli agenti e il personale frequenterà un corso di base per la gestione dello stress.

Anche l’opposizione è soddisfatta delle nuove assunzioni, ma non a pieno: "L’adozione della bodycam è stata presentata dalla Lega 4 anni fa – sostengono il capogruppo Matteo Di Benedetto e l’onorevole Gianni Tonelli, responsabile del Dipartimento Sicurezza del Carroccio –. Ora chiediamo un altro passo avanti: l’adozione in via sperimentale, dotandosi di un apposito regolamento, del taser". Per l’eurodeputato di FdI Stefano Cavedagna, il numero di nuovi agenti è "ancora insufficiente, ma è un primo segnale che, dopo anni, il sindaco è nei fatti costretto a seguire le proposte di buonsenso" proposte dai meloniani. Ma "c’è ancora tantissimo da fare". Per la capogruppo di FdI in Comune, Francesca Scarano, questo è "un primo passo. È indispensabile che questi agenti vengano impiegati in modo efficace, aumentando la loro presenza nei quartieri, con pattuglie a piedi sul modello dei ‘bobbies’ britannici".