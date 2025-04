Rinforzi per i pompieri, ecco il Ranger anti incendi boschivi

Il nuovo mezzo di soccorso per il distaccamento dei vigili del fuoco volontari Amadesi di Medicina è stato ufficialmente inaugurato: un traguardo reso possibile grazie al sostegno dell’associazione amici dei pompieri di Medicina Odv, che ha partecipato a un bando promosso dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Il nuovo veicolo, un Ford Ranger 4x4 dotato di modulo Aib (Anti incendio boschivo), è stato interamente finanziato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna per circa 70mila euro. Andrà a sostituire un mezzo obsoleto e contribuirà a potenziare la flotta operativa, migliorando la capacità d’intervento soprattutto in contesti impervi e difficilmente accessibili ai veicoli di grandi dimensioni: aree rurali, sterrate, campagne e boschi. L’Associazione amici dei pompieri di Medicina Odv è nata con l’obiettivo di sostenere e valorizzare l’attività del distaccamento Amadesi, contribuendo all’efficienza e alla prontezza operativa del servizio di soccorso tecnico urgente, a beneficio di tutta la comunità.

Attualmente il distaccamento conta 43 volontari e svolge un ruolo cruciale nella sicurezza del territorio, con una media di 500 interventi all’anno. Un presidio fondamentale per garantire assistenza tempestiva ed efficace in situazioni di emergenza. Uno degli aspetti più rilevanti dell’impegno dell’associazione è il supporto logistico e operativo ai volontari, attraverso interventi di manutenzione ordinaria dei mezzi e della struttura, fondamentali per assicurare la piena efficienza operativa. Inoltre, l’associazione promuove attivamente la cultura della sicurezza e della prevenzione antincendio, sviluppando progetti educativi nelle scuole e organizzando eventi e iniziative per rafforzare il legame tra la comunità e i vigili del fuoco.

z. p.