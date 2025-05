Rinforzo per la polizia locale. Arriva il nuovo ufficio mobile

La polizia locale di Calderara accanto ai cittadini grazie al nuovo ufficio mobile. Il mezzo attrezzato è stato inaugurato in piazza Marconi, davanti al palazzo comunale, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Giampiero Falzone e della comandante della polizia locale Sandra Neri. "Ringrazio – ha detto il primo cittadino – la comandante Sandra Neri e gli operatori per aver sposato con entusiasmo questa nuova progettualità per Calderara. Stiamo parlando di una progettualità che mira a diversi obiettivi come il presidio del territorio, la semplificazione delle procedure e il miglioramento della comunicazione".

L’ufficio mobile è un veicolo attrezzato in dotazione ora alla polizia locale. E, secondo l’amministrazione comunale, consentirà di incrementare ulteriormente i servizi rivolti ai cittadini e garantirà un maggior presidio del territorio. I cittadini potranno usufruire del servizio per segnalazioni e per chiedere informazioni su alcuni servizi di competenza della polizia locale, senza doversi recare nella sede del comando. L’autoveicolo, allestito come un vero ufficio, è dotato di una postazione scrivania con pc e stampante, faro brandeggiante, estintore, segnaletica stradale, birilli, set di pronto intervento per sinistro stradale, luci/segnalazioni di emergenza fisse e mobili. L’ufficio mobile sarà presente in occasione dei mercati settimanali del territorio (Calderara e frazioni). Il calendario con le date in cui si svolgono i mercati è consultabile sui canali istituzionali del Comune. "Questo nuovo ufficio mobile – continua Falzone –, permetterà alla polizia locale di essere operativa in qualsiasi luogo del territorio, frazioni comprese, ridurrà la necessità di recarsi fisicamente al comando per pratiche e semplificherà la comunicazione tra la polizia locale e la cittadinanza". Dal primo gennaio 2022, la polizia locale di Calderara era tornata a tutti gli effetti, nella sede di via Garibaldi dopo lo scioglimento del Corpo unico in capo all’Unione dei Comuni di Terre d’Acqua.

p. l. t.