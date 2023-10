Ringrazio i camici bianchi. Al Malpighi ottimo servizio

Sono stata ricoverata presso il reparto dell’Ospedale Malpighi diretto dal professor Stanghellini. Desidero ringraziare i medici e gli infermieri per la competenza e umanità che hanno dimostrato nei confronti miei e degli altri pazienti, alleviando il peso delle malattie e del conseguente ricovero. In tempi difficili per la sanità del nostro Paese ritengo doveroso rendere merito a un esempio virtuoso come quello di cui sono stata testimone.

Letizia Marchesini