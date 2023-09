Rinnovare casa col Carlino. Gli esperti per i lettori

Al Salone Internazionale della Ceramica per l’architettura e dell’Arredobagno c’è posto anche per il Resto del Carlino, che rinnova il suo appuntamento al Cersaie con uno stand all’insegna del design e dell’arredamento, grazie alla collaborazione con SpeeD. Il quotidiano offre un’imperdibile occasione ai lettori e ai cittadini, regalando loro una consulenza personalizzata gratuita per la progettazione architettonica e per gli arredi. Per tutti i cinque giorni di expo, infatti, alcuni architetti professionisti saranno disponibili per prestare il loro aiuto nel comparto di competenza, dalla ristrutturazione all’arredamento, attraverso dei colloqui di cinquanta minuti nello stand di Qn Il Resto del Carlino, che si trova al padiglione 29.

Un’opportunità da cogliere al volo, che si coniuga perfettamente con lo spirito del Cersaie, che illustra le nuove tendenze e i nuovi trand del mercato, stuzzicando la fantasia di chi vuole rimodernare e donare un nuovo loook alla propria casa. Per poter assicurarsi un colloquio con gli architetti, è necessario prenotarsi sul sito web ilrestodelcarlino.itcersaie-disegna-la-tua-casa e controllare le fasce orarie ancora disponibili. Per facilitare il lavoro degli esperti, si consiglia di portare delle immagini o una piantina dei locali che si intendono ristrutturare. A rendere possibile tutto ciò è la disponibilità, tra gli altri, di Apiustudio, studio di Architettura e di Interior Design di Rimini, che per il terzo anno consecutivo mette a disposizione gli architetti fondatori dell’azienda, Daniele Bianchi e Roberta Franchini.

m. m.