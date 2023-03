Rinnovato il Parco Luna Giochi, arredi e fontanella

Riprenderà presto vita, ad Altedo di Malalbergo, il nuovo Parco Luna dopo una serie di importanti lavori che erano attesi da tempo e con l’inserimento di tanti nuovi giochi per bambini. Il progetto, che è stato finanziato dal Comune stesso, ha visto un investimento di 130mila euro. Stanno finendo, infatti, proprio in questi giorni i lavori di rifacimento del Parco Luna.

Si tratta di uno spazio che è stato creato dall’amministrazione comunale dell’epoca a fine anni Novanta. Da allora il Parco Luna è sempre stato uno dei luoghi più frequentati di Altedo. Lo spazio verde si trova in una posizione strategica della frazione di Malalbergo perché su via Ferruccio Parri, adiacente sia alla scuola materna che al plesso dell’asilo nido. Durante questi mesi di lavori in corso sono stati sostituiti tutti i giochi per bambini, i castelli e le altalene. L’amministrazione ha scelto per tutte queste strutture nuovi materiali a lunga durata che non avranno, dunque, più bisogno di manutenzione costante come quelli di prima che erano in legno ed erano, quindi, facilmente deteriorabili e soggetti alle condizioni metereologiche. È,inoltre, stato sistemato anche tutto il verde pubblico, con piantumazione di venti nuovi alberi. Di questi molti sono alberi da frutta. A breve sarà, poi, piantato anche un filare di more. "Un parco in cui divertirsi e anche imparare costantemente, dove poter leggere un libro, visto che c’è anche la casetta dei libri delle associazioni gli amici di Aurora e Ageop – dichiara il sindaco Monia Giovannini –. A breve sarà anche installata una fontanella, richiesta da tempo da tutti gli utilizzatori del parco che sono, del resto, i più affezionati a questo luogo storico per Altedo. Un punto di svago, ma anche di riferimento vero e proprio".

La prima cittadino di Malalbergo aggiunge: "Sono molto soddisfatta di questo ennesimo lavoro pubblico a cui se ne aggiungeranno tanti altri. Vogliamo trasformare il nostro territorio, per renderlo più verde, più bello, più fruibile, senza barriere architettoniche, più inclusivo". L’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Ferretti (nella foto) sottolinea l’importanza della riqualificazione: "Vogliamo che questo parco sia ancora più vissuto e che i bambini possano raccogliere frutta e capire sempre meglio la stagionalità degli alimenti. Da assessore al bilancio oltre che ai lavori pubblici, ci tengo anche a investire su strutture e arredi che non abbiano bisogno di spese per i prossimi venti anni. La gestione oculata del bilancio parte proprio da tutti i risparmi che si possono conseguire sulle spese correnti".

Zoe Pederzini