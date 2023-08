Rinnovo contributo di povertà "Nessun problema per Gruppioni"

Il contributo povertà non più rinnovato ogni semestre, ma ogni mese. Elisa Gruppioni aveva lanciato l’allarme, qualche giorno fa per il papà Emo, già protagonista di una vicenda che lo aveva visto bloccato in casa per anni a causa dell’assenza dell’ascensore, che non era successivamente stato inserito nei lavori del Superbonus, questione risolta grazie all’intervento di Confabitare.

E l’assessore al Welfare, Luca Rizzo Nervo: "Siamo consapevoli che questa misura rappresenti una forma di aiuto importante per garantire il proseguimento di progetti a sostegno della domiciliarità per le famiglie che versano in condizioni di particolare fragilità economica. Per questo, nonostante una fase di particolare attenzione sulla spesa per contenere gli effetti di inflazione e caro energia – sottolinea l’assessore – garantiamo il contributo povertà. Ho voluto su questo rasserenare personalmente la signora Gruppioni, scrivendole per confermare che, in presenza dei requisiti previsti, il contributo che la sua famiglia percepisce continuerà ad essere erogato, oltre all’assegno di cura e al contributo assistente familiare anch’essi erogati mensilmente dal Comune di Bologna per sostenere il progetto domiciliare del signor Gruppioni – rassicura Rizzo Nervo –. Crediamo che il domicilio sia il luogo privilegiato di vita per le persone non autosufficienti e, oltre al contributo economico, il Comune dispone di servizi domiciliari di supporto a titolo gratuito, come il progetto ‘Caregiver’, che prevede pacchetti di ore di assistenza domiciliare che possono concretamente alleviare il carico per le persone che si prendono cura di uno o più famigliari. Anche questo servizio, che trova un riscontro positivo fra i caregiver della nostra città, è stato offerto alla famiglia Gruppioni".

m.ras.