Rinnovo dell’acquedotto. Lavori notturni e stop al servizio

Proseguono i lavori per il potenziamento del servizio idrico per i territori di Bentivoglio, Castello d’Argile, Pieve di Cento, Galliera, San Pietro in Casale, Malalbergo, Minerbio e Baricella.

Nella notte tra martedì e mercoledì, all’altezza di via Piantolo, in una zona fuori dal centro abitato di San Pietro in Casale, si procederà al collegamento del nuovo tratto di rete alla condotta di alimentazione principale, anche questa completamente rinnovata nel corso degli ultimi anni, che compone la dorsale del sistema idrico della pianura bolognese. Il collegamento è propedeutico alla posa di un altro tratto di nuova tubazione di circa 1,5 chilometri. Grazie a questa infrastruttura, l’acqua viene erogata a circa 50mila abitanti in un’estesa porzione di territorio della pianura bolognese.

Per realizzare i lavori, dalle 21 di martedì alle 6.30 di mercoledì sarà necessario interrompere il servizio nei comuni di Galliera, San Pietro in Casale, Malalbergo (Altedo e Pegola), Baricella (San Gabriele e Mondonuovo). Nella stessa fascia oraria, a Pieve di Cento e Castello d’Argile potranno verificarsi cali di pressione ai piani alti delle abitazioni.

Per ridurre quanto più possibile i disagi, Hera ha programmato i lavori in gran parte nell’orario notturno. L’invito ai cittadini che vivono nelle zone interessate è di rifornirsi di acqua per le necessità primarie.

Al ripristino del servizio, l’acqua potrà presentare una colorazione rossastra che non ne pregiudica la potabilità e che non è dannosa per la salute. Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture.

L’opera è un ulteriore tassello del piano complessivo di rinnovo della dorsale di pianura, in corso da alcuni anni. Tra gli interventi più importanti già realizzati, i quasi 3 km di rete complessivamente sostituti in via Vietta a Bentivoglio e via Setti a Malabergo; il rinnovo di circa 1.800 metri di condotta in via Saliceto a Bentivoglio; l’ammodernamento di un ulteriore tratto di 600 metri in corrispondenza dell’Hospice nel comune di Bentivoglio.