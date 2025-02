Rinnovo dell’integrativo, domani sciopero alla Transtecno

Stop per la giornata di domani alla Transtecno: i lavoratori hanno deciso di incrociare le braccia.

I dipendenti della

Transtecno di Anzola dell’Emilia si fermeranno in sciopero per tutta la giornata di domani, 28 febbraio, nell’ambito della mobilitazione per il rinnovo del contratto integrativo. I dipendenti terranno anche un presidio di quattro ore che si svolgerà in mattinata, dalle 8 alle 12, proprio davanti ai cancelli dell’azienda: Fiom e rsu hanno invitato a partecipare al presidio i rappresentanti sindacali delle aziende vicine, oltre alle istituzioni e ai partiti politici. Lo stato di agitazione è stato proclamato il 24 febbraio, con blocco immediato dello straordinario, dopo la fumata nera nell’ambito delle trattative per l’integrativo, che riguarda ben 150 dipendenti.

Transtecno è di proprietà del gruppo Interpump.