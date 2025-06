Rinnovo per i vertici di Assifero. Eletto il bolognese Antonio Danieli

Oltre 200 partecipanti in rappresentanza dei 184 enti associati, ma anche consulenti, esperti e organizzazioni di Terzo settore "con i quali auspichiamo una partnership rinsaldata, consapevoli di rappresentare, come filantropia italiana, un asse strategico per il Paese, in dialogo con le istituzioni e con il mercato". Con queste parole il neo-presidente di Assifero, associazione delle fondazioni e degli enti filantropici italiani, Antonio Danieli, vice presidente e direttore generale della Fondazione Golinelli, ha introdotto le linee di intervento per il suo mandato, dopo il passaggio di testimone con la presidente uscente Stefania Mancini, presidente della Fondazione Charlemagne.

Mancini, prima di lasciare la presidenza, ha proposto e ottenuto dall’Assemblea dei soci l’approvazione all’unanimità di una mozione di solidarietà con Gaza.

Antonio Danieli, classe 1974, bolognese. Dopo la laurea in Ingegneria Gestionale all’Università di Bologna nel 2000, ha lavorato come consulente aziendale presso Andersen Consulting e poi in KPMG BAS SpA. Nel 2004 ha conseguito il Master in Management delle Imprese Sociali, Aziende Non Profit e Cooperative alla SDA Bocconi. Dopo aver fondato una startup nel campo della consulenza aziendale strategica e aver diretto la Fondazione ’Nomisma Terzo Settore’, dal 2009 è entrato in Fondazione Golinelli come Segretario Generale, nel 2011 ha assunto il ruolo di Direttore Generale e nel 2020 quello di Vice Presidente. Dal 2018, Danieli è Amministratore unico di G-Factor e dal 2020 Consigliere delegato di Utopia SIS S.r.l. (che ha presieduto per due anni), e dal 2024 è Consigliere delegato di G-Lab S.r.l. impresa.