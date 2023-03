Rino Pancaldi morto nell’incidente tra due auto e un bus a Granarolo (Bologna): chi era la vittima

L’incidente di Lovoleto dove ha perso la vita l’88enne Rino Pancaldi

Granarolo (Bologna), 9 marzo 2023 – Giornata nera quella di ieri sulla ss64 della Porrettana dove, a neanche quindici chilometri di distanza, sono avvenuti due incidenti frontali, di cui uno mortale. Tutto è avvenuto nell’arco di mezz’ora, prima all’altezza di Malalbergo, in frazione Tegola, poi a Granarolo, a Lovoleto.

Ma partiamo da quest’ultimo incidente dove ha perso la vita l’88enne Rino Pancaldi, residente a Minerbio. Erano quasi le 17. Pancaldi stava percorrendo la Porrettana a bordo del suo Fiat Doblò. Per cause ancora da chiarire, forse un malore, una distrazione o forse per svoltare alla pompa di benzina, l’88enne avrebbe sterzato e invaso la corsia opposta dove sopraggiungeva un’autobus Tper della tratta Bologna-Ferrara con a bordo una ventina di passeggeri. Il Doblò di Pancaldi si è prima scontrato con l’autobus per poi, in una carambola a folla velocità, schiantarsi con un van Mercedes che sopraggiungeva anch’esso nella corsia opposta. L’impatto è stato tale che il motore del Doblò di Pancaldi è letteralmente schizzato fuori dal cofano finendo in mezzo alla carreggiata.

Sul posto sono subito sopraggiunti i sanitari del 118 con due ambulanze ed un’automedica e i vigili del fuoco che hanno estratto Pancaldi dalle lamiere dell’auto per permettere i soccorsi. L’88enne, però, è morto sul colpo. Illesi, anche se sotto choc, i passeggeri dell’autobus e il conducente del van Mercedes . A chiarire l a dinamica, già in parte verificata grazie alle telecamere dell’area di rifornimento benzina, saranno i carabinieri della Compagnia di Molinella e della locale stazione di Granarolo.

L’altro incidente, per fortuna senza tragiche conseguenze, si è verificato poco prima, verso le 16.45, sempre sulla Porrettana a Malalbergo. A scontrarsi frontalmente, per cause da chiarire, due auto, una condotta da un marocchino 49enne e l’altra da un’italiana 46enne. I mezzi procedevano in direzioni opposte e, dopo l’impatto, sono finite entrambe nel fosso a lato della carreggiata in quel tratto della ss64. Sul posto i vigili del fuoco che hanno dovuto libere il 49enne dall’abitacolo della macchina e i sanitari del 118 con due ambulanze e un’automedica. La 46enne è stata portata all’ospedale in codice di media gravità. L’uomo, invece, che ha riportato diverse fratture, è stato caricato in elisoccorso e portato al Maggiore in codice di massima gravità, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Molinella.