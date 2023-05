Rinviata la Bologna Wine Week "Scelta per garantire la sicurezza"

La bella festa del vino deve rimandare il suo debutto. A fronte dell’emergenza climatica che sta mettendo in ginocchio il territorio, infatti, la Bologna Wine Week– organizzata da domani a domenica in piazza Minghetti – è stata rimandata alla prossima settimana. La nuova manifestazione che unisce tanti aspetti della cultura del vino, cibo ed eventi musicali, dunque, si terrà sempre nel cuore del centro, ma da venerdì 26 a domenica 28 maggio. Lo hanno annunciato gli organizzatori Gian Marco Gabarello ed Elisa Cerini "alla luce – spiegano in un comunicato – delle comunicazioni di allerta meteo diramate dal Comune di Bologna e di altri comuni della regione e delle avverse previsioni climatiche per i giorni a venire". Una scelta, dunque, obbligata. "La sicurezza e il benessere dei partecipanti, collaboratori e di tutti gli interessati – aggiungono infatti gli organizzatori – sono la nostra massima priorità. Dopo un’attenta valutazione delle condizioni meteo attuali e delle previsioni future, è diventato evidente che le condizioni non permettono lo svolgimento sicuro dell’evento come programmato. Ci scusiamo per qualsiasi disagio causato dal rinvio dell’evento, ma siamo fiduciosi che questa sia la decisione migliore per garantire la sicurezza di tutti". Ma non finisce qui, perché "stiamo lavorando per identificare una nuova data che ci consenta di offrire un evento di qualità superiore". E così l’evento è rinviato. Tutte le informazioni si potranno seguire sul sito web e i canali social della Bologna Wine Week (per ulteriori domande: [email protected]). "Ci auguriamo – concludono – che tutti comprendano che questa decisione è stata presa con il solo scopo di garantire la sicurezza dei partecipanti. Desideriamo esprimere la nostra vicinanza a tutte le famiglie e imprese colpite, pronti a offrire il supporto possibile".

La Bologna Wine Week, organizzata dall’Enoteca Ebrezze, si è posta dell’inizio l’obiettivo di far conoscere e degustare al grande pubblico e agli operatori i prodotti di alcune apprezzate cantine vitivinicole, creando sinergie con il territorio e le sue eccellenze culturali, gastronomiche e industriali. In tanti hanno creduto nella kermesse, che ha il patrocinio di Comune, Bologna Welcome ed ExtraBo e il sostegno di diversi sponsor, da Ascom a Bper, da Gruppo Ghedini a Scuderia, da Wine Wins ad Alessandro Berselli Vini d’Italia, con il Resto del Carlino come media partner. Il format prevede la presenza di una trentina di produttori (con degustazione attraverso token), abbinata a quella di esperti del settore in dialogo su tanti temi che ruotano attorno all’universo del vino. A partire da uno che sta molto a cuore all’organizzazione: quello del bere consapevole.

Letizia Gamberini