Rinviato il concerto di Fabio Concato

L’inverno non risparmia gli artisti. Il concerto di Fabio Concato, previsto per domani sera al Teatro Europauditorium, a causa di un fortissimo stato febbrile e influenzale dell’artista, è rinviato al 17 aprile, sempre all’Europauditorium.

I biglietti già acquistati sono validi per la nuova data del 17 aprile, ma è possibile chiedere l’eventuale rimborso entro e non oltre il 28 febbraio, attraverso gli stessi i canali utilizzati in fase di acquisto.

La biglietteria del Teatro è aperta dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19 e anche al mattino, il martedì e il giovedì, dalle ore 11 alle 13.