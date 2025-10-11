Riola accoglie gli scalpellini nell’ex scuola

Una nuova sede per gli scalpellini della Valle Del Reno. Oggi si terrà l’inaugurazione del nuovo spazio operativo dell’associazione Fulvio Ciancabilla, di cui la bottega per la lavorazione della pietra arenaria fa parte, messo a disposizione dal Comune di Vergato. L’appuntamento è per le ore 15, presso l’ex scuola elementare di Riola in via Bontà 4, quando i saluti del presidente dell’associazione Stefano Vannini, di Giuseppe Argentieri e Franco Rubini, sindaci di Vergato e Grizzana Morandi, apriranno i lavori.

A seguire, interverranno Elena Vincenzi, project manager del progetto Pnnr ‘Da Campolo l’ arte si fa Scola’, Luca Roversi, direttore dell’ Istituto Professionale Edile e Duccio Caccioni, presidente della commissione De.Co del Comune di Bologna. Le conclusioni saranno a cura di Maurizio Fabbri, presidente dell’ assemblea regionale. "In questi anni – dichiara soddisfatto Stefano Vannini, presidente dell’associazione Ciancabilla – abbiamo svolto una mole imponente di attività. Proprio oggi si avvia il nono corso base di avvicinamento alla lavorazione della pietra, a cui hanno partecipato 90 allievi, a riprova del grande interesse suscitato. In più, ci sono ancora tante attività in fase di gestazione, soprattutto nell’ambito della formazione. Un sincero ringraziamento alle amministrazioni comunali che ci sostengono, a cominciare da quelle di Grizzana e Vergato".

Ambiziose le novità in corso di definizione, tra cui spicca l’intento di dare vita ad una scuola di alta formazione edile e di restauro, unitamente ad un percorso che certifichi e riconosca il mestiere antico dello scalpellino.

Fabio Marchioni