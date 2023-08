Riordino dei Pronto soccorso "Nei Cau 380mila prestazioni"

Le prestazioni di Pronto soccorso che potrebbero arrivare sul territorio, nei Cau (Centri di assistenza in urgenza), sarebbero circa 380mila all’anno e corrispondono a tutti i codici bianchi e verdi che non dovrebbero più essere presi in carico dai reparti di emergenza-urgenza dei grandi ospedali cittadini, destinati solo ai pazienti più gravi (codici rossi e arancioni), come delineato dal progetto elaborato dall’Ausl Bologna, su mandato della Regione.

Medici di Pronto soccorso e sindacati hanno effettuato un calcolo sulle prestazione che potrebbero essere riversate sul territorio, basandosi su quelle effettuate nei reparti di emergenza della città ogni anno: al Maggiore sono circa 250mila, al Sant’Orsola si aggirano sulle 120mila e al Rizzoli sono 70mila, per un totale di 440mila prestazioni. Di queste, il due per cento è costituito da codici rossi e il nove per cento codici arancioni, tutto il restante è formato da pazienti a bassa gravità (codici bianchi e verdi). Fatte le debite percentuali e sottrazioni, nei nuovi Centri dovrebbero arrivare, più o meno, 390mila prestazioni. Secondo i dati forniti dalla Regione, invece, sul territorio ne arriverebbero un po’ meno di 300mila, circa 280mila.

Una mole di lavoro, secondo diversi medici che lavorano nei Pronto soccorso da almeno quindiciventi anni: "Impossibile da attuare per mancanza di personale adeguatamente formato per i casi di emergenza, quindi in grado di effettuare un corretto triage, di software per la trasmissione dei dati derivanti dagli esami di diagnostica e laboratorio, di adeguata strumentazione". Sulla formazione e sulle carenze negli organici i professionisti e i loro rappresentanti sindacali insistono particolarmente: "Nei Pronto soccorso e punti di primo intervento della provincia, Bologna esclusa, che sono Bentivoglio, San Giovanni, Porretta, Budrio, Bazzano e Loiano servirebbero 62 medici: ce ne sono la metà. Occorre capire dove si pensa di reperire tutti gli altri da inserire nei Cau. Poi c’è il problema della formazione che dovrebbe essere effettuata dai colleghi con più esperienza, che sono sempre meno e sempre più pressati".

Pur sottolineando di non essere pregiudizialmente contro una riorganizzazione del sistema dell’emergenza-urgenza dei grandi nosocomi "soffocati dagli accessi, molte volte impropri e dalla carenza di personale che scappa sfinito verso le cliniche private", i medici offrono la loro ricetta come spunto di riflessione per l’attuazione del piano. I suggerimenti che avanzano sono quelli di procedere per step. E prendono come esempio il Navile, dove affermano che, prima di tutto, bisogna assicurarsi che, oltre ai medici e agli infermieri, ci siano i supporti informatici, una radiologia e un piccolo triage. Si inizia pian piano e si valuta quante prestazioni possono essere attuate nella struttura sempre avendo sott’occhio la più totale sicurezza del paziente.

Intanto la presentazione del piano di riordino che doveva essere presentato domani in Conferenza socio-sanitaria dal numero uno dell’Ausl, Paolo Bordon, è slittato a data da destinarsi. La Lega, però, convoca i direttori generali di Ausl Bologna, Imola, Sant’Orsola e Rizzoli per ascoltarli sulla riforma dell’emergenza, sul riassetto delle auto mediche e le ricadute sulla salute dei cittadini.

Monica Raschi