Rioveggio, nuovi lavori al casello entro il 2023

Durante un incontro che si è tenuto in Regione tra i dirigenti della società Autostrade per l’Italia e i sindaci dell’appennino che sono interessati dal passaggio dell’A1 nei due tratti tra Bologna e Firenze, è stato reso noto che entro la fine dell’anno inizieranno i lavori per il completamento del casello di Rioveggio e le successive opere di bonifica per risolvere gli eventi franosi che interessano la stessa uscita. Verrà anche definitivamente demolito il percorso non più utilizzato da quando è stata realizzata la variante nella zona di Vado. In questo modo si restituisce anche all’ambiente una zona che, in tempi molto lontani da quello di oggi, era stata parzialmente deturpata dal passaggio di questo collegamento. "Sono molto soddisfatto di questa comunicazione – a parlare è il sindaco di Monzuno Bruno Pasquini – perché in questo modo si andrà a concludere un lungo ritardo. Per questo avrei preferito dei tempi un po’ più celeri, ma l’importante è che si torni ad una piena funzionalità del casello e alla messa in sicurezza del terreno. Rioveggio è un collegamento importante e molto utilizzato dagli abitanti della valle anche dopo la realizzazione della direttissima".

L’opera di bonifica consiste nella realizzazione di un sistema di nove pozzi drenanti di grande diametro, della profondità variabile tra venti e trenta metri, interconnessi idraulicamente a monte dello svincolo, in un terreno che ad oggi non è di proprietà di Autostrade per l’Italia. In questo modo si dovrebbe abbattere il livello della falda presente sull’area evitando così nuovi fenomeni franosi. I ritardi nella sostituzione del casello, che contrariamente ad una delle ipotesi iniziali non sarà spostato di sede, sono dovuti al fatto che le due precedenti ditte appaltatrici abbandonarono i lavori risultando così inadempienti. Essendo trascorso lungo tempo dalla concezione originaria del progetto, la società Autostrade ha proceduto con l’adeguamento della progettazione esecutiva originaria al mutato contesto delle nuove norme tecniche di riferimento.

Massimo Selleri