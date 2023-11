Ripara il cellulare rubato: nei guai

È stato un weekend di superlavoro quello della polizia, impegnata nella repressione dei reati contro il patrimonio. "Quattro gli arresti effettuati negli ultimi giorni, due le denunce – spiega il dirigente delle Volanti Fabio Pichierri –. E in diversi casi è stato fondamentale il contributo dei cittadini, che con il loro senso civico ci hanno permesso di bloccare truffatori e autori di furti".

In questa casistica, rientra anche l’arresto effettuato dai poliziotti del Bolognina Pontevecchio, che in via Serlio, proprio a seguito di una segnalazione, hanno bloccato e controllato un trentatreenne, sospettato di aver effettuato, poco prima, il furto di un cellulare. L’uomo, colto in fallo, ha confessato. Ha detto però di non avere più il telefono, di avero portato in un centro di riparazione smartphone di via Marconi perché venisse ‘pulito’. I poliziotti sono così andati nel negozio indicato e, tra i vari cellulari, hanno rintracciato quello appena rubato, che è stato sequestrato. Al termine degli accertamenti, il trentatreenne è stato denunciato per furto. Nei guai anche il negoziante, un quarantasettenne del Bangladesh, accusato di riciclaggio.

n. t.