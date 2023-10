Autofficina in via Massarenti cerca una figura con esperienza nella riparazione di auto. Sono graditi cinque anni di esperienza. È richiesta la patente B. Tempo determinato 12 mes. Orario: tempo pieno dal lunedì al venerdì. Per candidarsi, dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te o sull’App Lavoro per Te, clicca sul pulsante ‘Invia candidatura’.