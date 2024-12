Riparte il concorso "Vota il tuo Presepe" a Piazza Capitini

Da questo pomeriggio sarà possibile visitare il presepe allestito nella saletta di Piazza Capitini, dove la tecnologia si mescola alla meccanica per rappresentare la nascita di Gesù Bambino. Riparte "Vota il tuo Presepe", il concorso organizzato dal nostro giornale che, tra i suoi obiettivi, ha anche quello di motivare i lettori a visitare le diverse rappresentazioni della grotta di Betlemme.

Tenere viva questa tradizione senza snaturarla è una sfida che mette in moto la fantasia e la socialità non solo nei paesi, ma anche in città dove da nord a sud gli amici si organizzano per creare un qualcosa che accenda la curiosità e attraverso il passa parola trasformi le persone nei nuovi pellegrini che seguono la stella cometa.

Nel caso di Piazza Capitini, che l’anno scorso si aggiudicò il primo posto, è Corrado Mattei ad organizzare il tutto, mentre Piera Cavazza è l’anima del presepe di via Parisio 50. Anche questo luogo è già visitabile e quest’anno chi l’ha visto è rimasto stupito nel vedere luoghi e momenti iconici della nostra città come la Piazzola o le bancarelle di Santa Lucia.

La nostra iniziativa unisce la pianura alla montagna. Da Selva Malvezzi, nel comune di Molinella, un sentimento molto contrastato in un territorio che è stato pesantemente colpito dall’alluvione nel 2023 e che anche qualche mese fa ha dovuto fare i conti con lo straripamento delle acque, a Vimignano di Grizzana Morandi. Lì è ancora abitato il borgo medioevale "La Scola" dove da oggi potranno essere ammirate le statue lignee che come di consueto saranno disposte lungo le strette stradine del paese, secondo un itinerario che porterà i visitatori ad ammirare la Natività posta ai piedi del grande cipresso la cui età supera i 700 anni.

Queste sono solo alcune delle rappresentazioni che vogliono ricordare come il Natale sia il momento dove Gesù bussa alla porta del mondo per entrare nel cuore di tutti, e tante altre meriterebbero una citazione per il fascino e per la creatività che ha consentito la loro realizzazione.

L’iniziativa "Vota il tuo Presepe" è arrivata alla sua settima edizione e le modalità con cui si può partecipare sono sempre le stesse. Da oggi nelle pagine del nostro giornale è presente un tagliando dove ciascun lettore può indicare il suo presepe preferito e spedirlo al seguente indirizzo: ’il Resto del Carlino – Ufficio Marketing, via Mattei 106, cap 40138, Bologna’. Verranno conteggiati i tagliandi che arriveranno entro martedì 7 gennaio 2025. Alla premiazione, che si terrà nell’Aula Biagi del giornale sabato 11 gennaio, saranno invitati tutti i presepi segnalati.

Vince chi ottiene più voti: l’anno scorso fu un testa a testa fino alla fine e solo al termine dello spoglio degli oltre settemila tagliandi, fu possibile stilare la classifica. Quest’anno il nostro traguardo è quello di superare questa soglia, tenendo presente che vi saranno dei giorni in cui tra le nostre pagine saranno presenti due tagliandi.