Riparte il Corno Express. Mezzi pubblici e skipass in un pacchetto scontato

Per gli appassionati di sci e di snowboard è arrivato il momento di tornare in pista. Infatti, il Corno alle Scale è finalmente imbiancato, dando il via alla stagione sciistica che si aprirà sabato. Il ritorno della neve sull’Appennino, poi, segna anche il ritorno del Corno Express, il pacchetto speciale che racchiude attività e trasporti a prezzi agevolati e accessibili.

Con il rinnovo dell’accordo tra Territorio Turistico Bologna- Modena, Corno alle Scale, Trenitalia Tper e Corno Express, si rinnovano anche attività e promozione per raggiungere le piste con i mezzi pubblici, ottenere lo skipass a un prezzo speciale e una convenzione per pranzare nella baite in quota. E si aggiungono al pacchetto le ciaspolate, per gli amanti del trekking anche d’inverno, e in più, con l’acquisto della soluzione, si può approfittare di prezzi ridotti per il noleggio dell’attrezzatura da sci e di convenzioni per pernottamenti a Lizzano al Belvedere, da lunedì a giovedì, permessi dalla collaborazione con gli enti ricettivi del territorio. "Corno Express rappresenta un’importante opportunità di promozione della nostra montagna, e di unione con le zone cittadine – spiega Barbara Franchi, sindaca di Lizzano –. L’anno precedente, quando è stato avviato, abbiamo raccolto un nuovo bacino di utenti, tra i quali anche alcuni studenti universitari internazionali". Infatti, sono proprio gli studenti il nuovo target del pacchetto, essendo in maggioranza sprovvisti di un mezzo per raggiungere il Corno. La soluzione, attraverso un prezzo basso e fisso, "permette con 35 euro di arrivare dalla città alla montagna e con altri 15, di affittare l’attrezzatura"", come spiega Tommaso Palmieri, consigliere di amministrazione di Corno alle Scale, e permette in questo modo alle studentesse e agli studenti che vivono in Regione e a Bologna in particolar modo, di vivere il territorio. "Corno Express ha mostrato ottimi risultati, nonostante le difficoltà della scorsa stagione invernale – ricorda Mattia Santori, presidente di Territorio Turistico –. Il pacchetto promozionale vuole essere una opportunità per tutti, soprattutto in questi tempi economicamente difficili".

Al centro del progetto non manca la sostenibilità, che si attiva anche attraverso il potenziamento dei mezzi pubblici. Trenitalia Tper, infatti, ha reso fruibile anche nei fine settimana la possibilità di acquistare a un prezzo agevolato la soluzione unica Bologna-Porretta, inclusa anche la corriera fino al Corno, sia andata che ritorno.

Gioia Gentile