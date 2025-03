Riparte il mercatino locale nel borgo di Pian del Voglio

Riparte domani il mercato di Pian del Voglio, che si consolida come offerta stabile da marzo a novembre, rappresentando un appuntamento fisso ogni prima domenica del mese in centro. Sarà l’occasione d’incontro di produttori e consumatori. Il “Mercato a tutto sPiano” consentirà dunque di riavvicinarsi al concetto di produzione locale, di sostenibilità, di prodotti a km 0. Ogni appuntamento del mercato sarà caratterizzato dalla promozione di una diversa eccellenza territoriale: questa domenica si comincerà con il Parmigiano Reggiano. Il mercato rappresenterà un luogo e un momento ideale in cui passare insieme una domenica all’aria aperta, esplorare e scoprire tanti alimenti e più in generale prodotti locali più o meno conosciuti, rappresentando il collegamento diretto tra la terra e la tavola, tra la produzione artigianale e la casa.

"Oltre che strumento di promozione, il mercato di Pian del Voglio rappresenta per noi un baluardo di realtà e socialità, per mezzo del quale valorizzare le nostre eccellenze e le nostre tipicità rispetto a un’alimentazione e più in generale a un commercio sempre più standardizzati e prerogativa di poche multinazionali e di produzioni industrializzate su larga scala – commenta il Sindaco di San Benedetto –. Anche il 2025, come lo scorso anno vedrà dieci iniziative commerciali da non perdere. Assieme all’organizzazione, abbiamo deciso di ripetere la positiva esperienza dello scorso anno riproponendo il caratteristico mercato stabile all’interno del pittoresco centro storico di Pian del Voglio ogni prima domenica del mese".

"Quella concordata con l’organizzazione, che ringrazio per la disponibilità, è la conferma di questo consolidato rapporto che testimonia il valore del percorso avviato per il territorio e per il comprensorio circostante – conclude Santoni –, che in questi anni ha partecipato e gradito l’iniziativa che ha contribuito a portare persone nel bellissimo centro di Pian del Voglio, a beneficio anche dei negozi locali, anch’essi presenti, nelle giornate di mercato straordinario, per vendere i prodotti del loro lavoro".