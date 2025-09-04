Riparte il Modernissimo. Incontri e anteprime

Si è spento il grande schermo di piazza Maggiore, che ci ha accompagnato tutta l’estate, ma si riaccende quello del Modernissimo, che pur essendo nel sottosuolo illumina i sogni cinematografici. È infatti mercoledì prossimo la data d’inizio della programmazione autunnale, e si parte subito con due ospiti: Valeria Bruni Tedeschi che porterà a Bologna il suo esordio alla regia nel 2003 ’È più facile per un cammello...’ in programmazione alle 18. Ma l’attrice prolunga il suo soggiorno perché poi la sera stessa sarà all’Arena Puccini con il nuovo film di Pietro Marcello ’Duse’, nel quale interpreta la divina Eleonora.

Sempre mercoledì ma alle 21 al Modernissimo Laura Piani presenta l’anteprima del suo nuovo film ’Jane Austen ha stravolto la mia vita’ (nella foto).

Come sempre fittissimo il calendario dei film e degli incontri, ma certamente settembre sarà nel segno di Werner Herzog, fresco del Leone d’Oro alla carriera ricevuto alla Mostra del Cinema di Venezia: per lui una retrospettiva imponente di oltre 15 titoli, oltre a una lezione di Roy Menarini. Una corsa senza fiato seguendo la voce unica e potente del regista tedesco, un canto di silenzio e grida, sempre in bilico sull’abisso. Grazie alla collaborazione tra la Cineteca di Bologna e Viggo, alcuni dei più bei film del maestro tedesco, da ’Nosferatu’ a ’Fitzcarraldo’, torneranno restaurati nelle sale italiane con il progetto distributivo della Cineteca ’Il Cinema Ritrovato. Al Cinema’. In calendario anche ’Aguirre, furore di Dio’ (domenica 14 e lunedì 22), come pure ’Woyzeck’ (giovedì 18) e ’Kinski, il mio nemico più caro’ (lunedì 29) in cui Herzog ripercorre il lungo e tormentato legame con l’attore, otto anni dopo la sua morte. Un tributo senza sconti portato avanti senza dimenticare che "il film è più importante dei nostri sentimenti personali".

Ma settembre celebra anche il talento metamorfico di Peter Sellers a 100 anni dalla nascita attraverso quattro intepretazioni memorabili: da ’Il dottor Stranamore’ a ’Oltre il giardino. L’altra grande retrospettiva (integrale) è dedicata a Paul Thomas Anderson in occasione dell’uscita del suo nuovo film ’Una battaglia dopo l’altra’, che sarà in prima visione al Lumière dal 25 settembre. Per ricordare Goffredo Fofi, da poco scomparso, sarà proiettato un film al mese tra quelli che più amava. Infine, parallelamente alla bella mostra dedicata a George Simenon ’Otto viaggi di un romanziere’ alla Galleria Modernissimo, un nutrito ’focus’ sul Noir alla francese accontenterà tutti gli appassionati.