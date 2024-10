Riparte la ’caccia’ ai piccioni in città. Gli animalisti: "Così si crea il far west"

Il sindaco di Medicina, Matteo Montanari ha firmato una nuova ordinanza finalizzata all’abbattimento dei piccioni in città. Il provvedimento amministrativo, emanato per la quarta volta nel corso degli ultimi due anni sarà in vigore fino a fine novembre, consente ai coadiutori, cioè persone con porto d’armi, abilitati in seguito a un corso specifico e coordinati dalla polizia metropolitana di poter intervenire con le armi all’abbattimento di piccioni e di altri animali selvatici in centro storico.

"L’idea dell’ordinanza non è per trasformare la città in una zona di pericolo – precisa il primo cittadino Montanari -, bensì per permettere a chi è qualificato e ha un patentino adibito a farlo, di poter preservare impianti legati all’agricoltura che possono essere rovinati dai piccioni".

Il tutto anche per evitare il diffondersi di malattia e infezioni che possono essere diffuse da questi animali.

L’ordinanza però è stata immediatamente contestata. Non mancano, infatti, preoccupazioni circa l’utilizzo di armi in centro storico, dato l’uso del termine ’urbano’ all’interno del provvedimento, che non ha mancato di diffondere il timore di possibili incidenti nelle zone abitate.

"Il termine ‘urbano’ non è utilizzato impropriamente – spiega in merito Montanari–, in quanto l’accordo sia volto nel territorio rurale, nel caso in cui un coadiutore debba liberare un capannone vicino a delle case o dei luoghi frequentati da persone è necessario usare un termine più ampio.

Non ci sono mai stati interventi di alcun tipo nel centro cittadino e il tutto è svolto nella massima sicurezza e sulla base delle previsioni dei piani di controllo regionali".

Alcune associazioni animaliste e non solo, però, continuano a non essere convinte di fronte all’adozione di questo provvedimento amministrativo, che continua a risultare poco chiaro e senza un’istruttoria precisa. Tanto che, hanno fatto un appello per chiederne il ritiro.

"Ordinanze urgenti come questa, dovrebbero essere basate su dati che evidenzino in modo inequivocabile che la misura adottata è l’unica soluzione praticabile – sostengono infatti gli enti in un comunicato firmato -. Il territorio si trasforma in un piccolo far west, con uso di armi e con tutti i rischi connessi, senza nessun accertamento circa l’esistenza di un solo caso di infezione tra la popolazione che sia stato causato direttamente dai volatili, ma solo sulla base di segnalazioni di qualche cittadino innervosito.

Dinnanzi a un pericolo del tutto immaginario e ad un enorme rischio rappresentato da soggetti che possono sparare per abbattere piccioni anche in pieno centro urbano non riteniamo nè giusta né legittima la decisione del sindaco" chiosano gli animalisti.

Francesca Pradelli