Riparte la mitica gara di Ruzzolone sui monti

Arriva in Appennino il torneo Italia di Ruzzolone. La gara nazionale Élite individuale, organizzata dall’Asd Santa Lucia Ruzzolone, si svolgerà dal 12 al 14 settembre prossimi a Cereglio, con la presenza delle categorie 48 A B e C, in ordine di abilità decrescente. i campioni nazionali di questa disciplina, praticata da secoli sulle colline e montagne di mezza Italia, sono già pronti a sfidarsi all’ultimo lancio. Il protagonista indiscusso della competizione sarà proprio lui, ‘al rùzlùn’ in dialetto, un robusto disco di legno di 25 centimetri di diametro provvisto di corda a rocchetto, sapientemente manovrato dai contendenti lungo una pista di di circa 500 metri di lunghezza. A vincere la gara è colui che raggiunge il traguardo con il minor numero di tiri.

In Italia, sono più di 3mila i praticanti del gioco, diffuso in molte province del nord e del centro Italia. In particolare, si lancia il ruzzolone nel Modenese, Reggiano, Bolognese, nell’Appennino tosco-emiliano e nelle montagne dell’Italia centrale, in Umbria, nelle Marche e nel Lazio. Il gioco è diffuso anche in Lombardia. "Io mi sono appassionato – racconta Davide Bazzigotti, giocatore e segretario dell’associazione Santa Lucia Ruzzolone – nel lontano 1978, durante l’austerity. A quei tempi si giocava per strada, successivamente sono arrivati i campionati, i tornei e la trasformazione della disciplina in un vero e proprio sport. Però, per noi, lo spirito è sempre quello e la voglia di stare insieme in allegria, la stessa di tanti anni fa. Siamo contenti di ospitare i molti amici che arriveranno venerdì: le persone in gara sono 144, senza contare familiari e accompagnatori". L’appuntamento è per venerdì 12, nelle piste vicine agli impianti dell’acqua Cerelia, con le prove libere per poi passare, il giorno successivo, alla fase eliminatoria che durerà dalle 10 alle 18.30.

Alla sera del sabato, nella sala civica di Castel d’Aiano, si svolgerà la festa con i lanciatori che prevede cena, intrattenimento musicale con l’orchestra-spettacolo Marianna Lanteri e, al parco Croce, dimostrazioni dei giochi della Piastrella e della Morra. Domenica 14 settembre, dalle 9, semifinali, finale e premiazione conclusiva, prevista per le 13. I primi tre classificati di ogni categoria riceveranno una medaglia d’oro e saranno conferiti riconoscimenti al partecipante più esperto e al più giovane. L’Asd Santa Lucia Ruzzolone aggrega circa 35 giocatori che si ritrovano un paio di volte alla settimana per prepararsi alle gare, in singolo o a squadre. Il torneo ha il patrocinio dei comuni di Vergato e Castel d’Aiano.

Fabio Marchioni