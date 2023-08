Riprende vita il castello millenario di Mongiorgio

Con una visita guidata, uno spettacolo e un trekking sullo spartiacque tra Lavino e Samoggia, oggi alle 17,15 l’accademia culturale ’Castelli in aria’ alza il ponte levatoio di accesso al castello e al borgo medievale di Mongiorgio, dove è in corso un restauro esemplare di una dimora fortificata abbandonata da decenni e già in buona parte recuperata. E questo grazie all’impegno dell’accademia diretta da Maurizio Ferretti e Cristiana Spampinato, ai contributi raccolti in campagne di raccolte fondi e recentemente da un finanziamento della Regione: "La conferma è fresca: il nostro progetto di restauro della Chiesa di San Sigismondo del Castello di Mongiorgio per riqualificarla in un polo culturale aperto a tutti è tra quelli ammessi al finanziamento della regione Emilia-Romagna! È davvero un bell’inizio. Ci abbiamo sempre creduto ma non era scontato", esultano all’associazione culturale, che nel progetto generale ha incluso anche il recupero della vecchia chiesa sconsacrata da decenni e abbandonata, per farne un teatro e auditorium aperto all’uso della comunità.

Un progetto che oggi vede già l’apertura al pubblico che potrà vedere gli spazi, assistere alla rievocazione dell’accademia che già da molti anni propone spettacoli in costume con musica, teatro, danza ambientati nel Medioevo o nel Rinascimento e che in questo luogo fortificato vede la sua naturale ambientazione. Si tratta di un complesso fortificato risalente al 993 arroccato in posizione strategica e panoramica, danneggiata dai bombardamenti dell’ultima guerra e solo parzialmente e sommariamente sistemato. Poi, oltre quarant’anni fa, il crollo della torre portò al semi abbandono, al quale sta ponendo rimedio l’entusiasmo di questa associazione culturale che conta di prendere sede stabile negli spazi a lato del ponte levatoio, oggi oggetto dalla seconda fase di un cantiere che si finanzia con fondi privati, con il superbonus e con offerte di privati.

g. m.