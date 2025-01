Riprendono al centro Tonelli gli incontri con la sindaca Pillati

Ripartono gli "Incontri di Comunità", il tour tra i cittadini della sindaca di San Lazzaro di Savena, Marilena Pillati, assieme a tutti i membri della giunta comunale. Dopo gli appuntamenti di novembre e dicembre alla Ponticella, Castel de’ Britti e Idice, mercoledì 15 gennaio alle 20.30 è in programma il primo incontro del 2025 al centro sociale "Tonelli" di via Galletta 42 che interessa principalmente le zone di Mura San Carlo, Pizzocalvo e Farneto.

L’amministrazione comunale dialogherà con i cittadini per ascoltare le loro esigenze, ricevere suggerimenti e consigli ma anche per spiegare qual è l’idea di città e di comunità che si vuole attuare per i prossimi anni. Per partecipare è consigliato, ma non obbligatorio, registrare la propria presenza attraverso l’apposito modulo presente sul sito del Comune. Sarà possibile registrarsi anche all’ingresso dell’incontro prima dell’inizio della serata. Dopo quello del 15 gennaio, il secondo appuntamento del 2025 con "Incontri di Comunità" è in programma per martedì 21 gennaio, nella sala 77 del circolo Arci San Lazzaro in via Bellaria 7, destinato ai cittadini del centro storico. Per approfondire, invece, le tematiche che riguardano le zone di Villaggio Martino, Martiri di Pizzocalvo e Pontebuco si è deciso di prevedere un’ulteriore data del tour il 27 febbraio 2025 nella sala 77 del circolo Arci di San Lazzaro sempre alle 20.30.