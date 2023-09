Riprendono le serate in terrazza

Riprendono gli appuntamenti della ’Terrazza Nouveau by TicketSms’, al Teatro Comunale. Per il cartellone ’Jazz all’opera’ – che ripropone in chiave jazz pagine di grandi autori operistici – curato dal giornalista, critico cinematografico e autore teatrale Andrea Maioli con le note del sassofonista Piero Odorici, protagonista con il suo Quartetto, stasera ’Donizetti, il dolce suono’ e il 21 settembre ’Bellini, il fuoco interiore’. I concerti ’Voci dal mondo’, a cura del musicista Valentino Corvino vedono il 14 settembre il Rubén Peloni Trio ’La historia del Tango’, e il 28 Roda de Samba do Careca, con ’Radici brasiliane’. Per ’Clubbing music cult’, il format di dj set d’autore curato dal critico musicale Pierfrancesco Pacoda, si esibiranno Federico Poggipollini (9 settembre), Gaznevada (16 settembre), Fabio De Luca (23 settembre) e Daniele Baldelli (30 settembre). Ognuno di loro proporrà una selezione dei brani che più ha amato.