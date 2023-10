Bologna diventa il set di due film, ecco quali e come cambia la viabilità

Bologna, 13 ottobre 2023 - Arrivano in città le troupe cinematografiche dei film "Bologna brigante”, realizzato dalla Tiro Production s.r.l., e “Ma chi ti conosce”, realizzato dalla Italian International Film s.r.l., che nei prossimi giorni richiederanno alcune modifiche alla viabilità per consentire le riprese.

Nel caso del film “Bologna brigante”, sono stati predisposti, con una specifica ordinanza, dei divieti di sosta con rimozione a partire da domenica 15 ottobre fino a martedì 31 ottobre e che interesseranno in singole giornate e per alcuni tratti le seguenti vie: Val D’Aposa, Santa Margherita, Saragozza, Fondazza, Vicolo Broglio, San Vitale, piazza XX Settembre.

Per quanto riguarda invece il film “Ma chi ti conosce”, l’ordinanza prevede dalle 16 di lunedì 16 ottobre e fino alle 19 di sabato 21 ottobre, dei divieti di sosta con rimozione localizzati in vie Giuseppe Bentivogli, Musolesi, Murri, Albini, Barozzi. Inoltre, dalla mezzanotte e mezza di martedì 17 ottobre e fino alle 2 di mercoledì 18 ottobre, è previsto il divieto di transito in via Musolesi, da via Loreta fino all’incrocio con via Bentivogli.